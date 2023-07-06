 

На ММСК торжественно запущен в эксплуатацию объект собственной генерации

6 июля 2023, 17:15 326 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: УГМК
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На Медногорском медно-серном комбинате торжественно запущен в эксплуатацию собственный энергоцентр. Проект реализован в рамках Стратегии 2025. Он станет самой мощной на данный момент газопоршневой электростанцией в Оренбургской области. В качестве топлива будет использоваться природный газ.

Крупный инфраструктурный объект возведен по схеме ВОТ-контракта, когда все расходы по проектированию и возведению электростанции производятся за счет средств инвестора, который по договору с комбинатом в течение 10 лет будет эксплуатировать энергоцентр с подачей электроэнергии и тепла на металлургическое предприятие. По истечении этого срока по условиям контракта объект пройдет капитальный ремонт и будет безвозмездно передан в собственность ММСК.

Собственный энергоцентр мощностью 18,3 МВт поможет сократить расходы предприятия на электрическую и тепловую энергию, повысить надежность и эффективность энергообеспечения.

– Выпуск основной продукции комбината – черновой меди – энергозатратный. Запуск собственного автономного энергоцентра позволит сократить расходы на покупку электроэнергии. Её стоимость снизится на 16%, повысится экономическая эффективность производства. Предприятие при этом не будет зависеть от внешних энергосистем, что очень важно для безостановочного производственного цикла, – подчеркнул Губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Кроме того, энергоцентр предусматривает выработку тепловой энергии для нужд железнодорожного и энергетического цехов.

Общая площадь застройки с объектами энергоцентра (здание для оборудования, распределительная подстанция (РП 6 кВ), эстакады инженерных сетей, градирни) составляет 1374 квадратных метра.

Реализация проекта строительства энергоцентра по схеме ВОТ-контракта не требует капитальных вложений ММСК, а экономический эффект планируется достигнуть за счет разницы с ценой электрической энергии из внешних сетей.

 

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Метки: УГМК, ММСК
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность 

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