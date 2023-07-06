На энергоблоке № 5 АЭС «Куданкулам», сооружаемой в Индии по российскому проекту, в проектное положение установлен первый элемент устройства локализации расплава (УЛР, «ловушка расплава») активной зоны ядерного реактора.

«Ловушка расплава» – важный элемент превентивной системы обеспечения безопасности запроектных аварий. Она устанавливается на опорах под корпусом реактора, исполняется в форме емкости со сферическим днищем и имеет вес более 156 тонн. Общий вес всего устройства превышает 800 тонн. Помимо корпуса основными элементами УЛР являются: блок-кассеты, наполненные специальными неметаллическими материалами, площадка обслуживания, ферма-консоль и нижняя плита.

В рамках подготовки к установке устройства был выполнен значительный объем работ, в частности, укладка второго слоя бетона и герметизирующей облицовки в приямке локализации расплава, установка закладной детали в приямок, бетонирование шахты реактора с отм. +1,700 до отм. +6,300. Непосредственно к установке ловушки приступили после получения разрешения индийского регулятора.

«Было исключительно приятно, когда во время проходящих сейчас на площадке сооружения экспертных обсуждений индийская сторона попросила всех участников подойти к большому окну и наблюдать подъем ловушки перед установкой, – сообщил директор АО «Атомстройэкспорт» по проектам в Индии Михаил Новиков. – Такие моменты наглядно показывают результаты нашей работы и прогресс сооружения АЭС «Куданкулам».

Ловушка расплава для пятого энергоблока была доставлена российской стороной на АЭС «Куданкулам» на грузовом судне в январе 2023 года.

Устройство локализации расплава — российская разработка, часть пассивной системы безопасности, предназначенное для предотвращения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду в случае тяжелой аварии, сопровождающейся разрушением корпуса реактора. «Ловушка» расплава способна удерживать жидкие и твердые фрагменты активной зоны и конструкционных материалов реактора неопределенно долгое время, оставляя атомную станцию безопасной для окружающей среды и человека. Операция является одной из работ критического пути графика, после которой становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора.

Энергоблоки № 3, № 4, № 5 и № 6 являются второй и третьей очередями АЭС «Куданкулам», сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. Технические решения, реализованные в проекте АЭС «Куданкулам», характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.

Новые энергоблоки АЭС «Куданкулам» соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Застройщик – технический заказчик объекта – «Индийская Корпорация по Атомной Энергетике». Генеральный проектировщик и поставщик оборудования – АО АСЭ. В настоящее время энергоблоки №№ 1,2 АЭС «Куданкулам» работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

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Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»