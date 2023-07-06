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Премия основана в этом году, и присуждается она за достижения, являющиеся весомым вкладом в улучшение работы предприятий ГК "Оптикэнерго". Получить ее может любой сотрудник за реализованные предложения, направленные на повышение качества производимой продукции, усовершенствование работы оборудования, борьбу с потерями и перспективу развития предприятия. Премия присуждается в трех категориях, за каждую из них положена выплата – 100, 50 или 30 тысяч рублей. По итогам второго квартала от предприятий холдинга было номинировано одиннадцать предложений, семь из которых стали лауреатами, их авторы в сумме получат почти 400 тысяч рублей.
Лауреаты премии:
ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
ООО "ЭМ-КАТ"
ООО "Сарансккабель-Оптика"
ООО "ЭМ-ПЛАСТ"
ООО "САРМАТ"
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