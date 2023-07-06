 

Наградили лауреатов премии Председателя Совета директоров ГК "Оптикэнерго"

6 июля 2023, 17:30 330 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК "Оптикэнерго"
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Премия основана в этом году, и присуждается она за достижения, являющиеся весомым вкладом в улучшение работы предприятий ГК "Оптикэнерго". Получить ее может любой сотрудник за реализованные предложения, направленные на повышение качества производимой продукции, усовершенствование работы оборудования, борьбу с потерями и перспективу развития предприятия. Премия присуждается в трех категориях, за каждую из них положена выплата – 100, 50 или 30 тысяч рублей. По итогам второго квартала от предприятий холдинга было номинировано одиннадцать предложений, семь из которых стали лауреатами, их авторы в сумме получат почти 400 тысяч рублей.

Лауреаты премии:

ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

  • I категория – Гулимов Юрий Евгеньевич, начальник отдела техники и оборудования, Медведев Александр Владимирович, заместитель технического директора – главный механик.
  • II категория - Березин Игорь Вячеславович, главный энергетик, Илюшкин Сергей Васильевич, заместитель технического директора по энергетике и модернизации оборудования.
  • III категория - Куршев Евгений Александрович, сменный заместитель начальника цеха №6, Малыйкин Андрей Валерьевич, младший инженер-конструктор цеха №4, Писарев Дмитрий Сергеевич, заместитель начальника цеха №6, Чечевичкин Сергей Павлович, сменный заместитель начальника цеха №6.

ООО "ЭМ-КАТ"

  • II категория – Исхаков Рамиль Равилевич, главный технолог.
  • III категория – Горин Александр Дмитриевич, прессовщик лома и отходов металла.

ООО "Сарансккабель-Оптика"

  • II категория – Вавакин Дмитрий Борисович, менеджер проектного офиса, Лосев Дмитрий Николаевич, заместитель начальника службы техники и оборудования, Тикунов Дмитрий Александрович, менеджер проектного офиса.

ООО "ЭМ-ПЛАСТ"

  • II категория – Мамкаев Алексей Валерьевич, начальник службы промышленной электроники.

ООО "САРМАТ"

  • III категория – Конкин Алексей Васильевич, старший системный администратор.
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Метки: ОПТИКЭНЕРГО, ЭМ-КАБЕЛЬ, САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, ЭМ-КАТ, ЭМ-ПЛАСТ, САРМАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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