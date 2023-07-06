Общий объем инвестиций в проект "Сухой порт", который реализуется в Свердловской области, предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на круглом столе.

"Это 1,5 трлн рублей - мы оцениваем такие инвестиции сегодня в намерениях, существующих соглашениях и понимании [реализации проекта "Сухой порт"]. Я работаю практически со всеми нашими инвесторами, понимаю для себя, сколько и где они будут вкладываться, в том числе через наши планы развития, <…> налоговые эффекты", - сказал он.

В качестве примеров проектов, реализованных в рамках "Сухого порта", глава региона привел транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Уральский", объездную дорогу в Екатеринбурге и расширение сети железнодорожных путей.

Первую очередь крупнейшего в Уральском федеральном округе ТЛЦ "Уральский" открыли в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. На первом этапе мощность центра составила 300 тыс. ДФЭ в год. Помимо этого, в Свердловской области запланировано строительство ТЛЦ "Екатеринбург", который будет расположен в районе станции Седельниково. В июне 2023 года министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков сообщал, что, по планам властей, ТЛЦ выйдет на проектную мощность до 2035 года, он будет обрабатывать более 10 млн тонн грузов в год.

Проект "Сухой порт", по данным департамента информационной политики Свердловской области, должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это позволит создать двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами. В ноябре 2022 года заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отмечал, что Минэкономразвития РФ предложило создать на территории Екатеринбурга портовую особую экономическую зону, что позволит получить ряд налоговых льгот и свободную таможенную зону.