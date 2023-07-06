 

Около 6 млрд рублей намерены вложить в технопарк электронной промышленности на Урале

6 июля 2023, 10:00 204 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Общий объем инвестиций в строительство технопарка электронной промышленности в Екатеринбурге оценивается в 6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на круглом столе.

"Общий объем инвестиций в создание этого технопарка <…> - порядка 6 млрд рублей. Мы планируем вложить около 1 млрд рублей в процессе реализации этого проекта. <…> 1,5 млрд рублей частных инвестиций мы привлекли", - сказал он, уточнив, что строительство технопарка запланировано на 2023 год.

В марте в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что технопарк будет расположен вблизи кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе, на его территории разместят компании, связанные с радиоэлектроникой, микроэлектроникой и беспилотными системами. Запуск технопарка запланирован на 2025 год.

Предполагается, что инфраструктура технопарка будет находиться вблизи объектов, с которыми планируют наладить связь. Речь в том числе идет о международном выставочном центре "Екатеринбург-экспо", специализированном учебно-научном центре УрФУ и жилой застройке для ученых и студентов.

Ранее правительство РФ запустило программу поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков, компании-резиденты которых специализируются на выпуске электроники. Объем финансирования программы в 2023-2025 годах составит 7,2 млрд рублей, регионы в рамках программы смогут получать до 300 млн рублей ежегодно в течение трех лет.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОПАРК
Отрасль: Строительство Электротехника 

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