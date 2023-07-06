Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ предоставила льготное финансирование проекту по созданию рыбного порта во Владивостоке в размере 3,33 млрд рублей. Средства будут направлены на выкуп имущественного комплекса, который станет базовой площадкой для нового рыбного порта, говорится в сообщении корпорации.

Общий объем вложений составит 9 млрд рублей. Запуск нового порта запланирован в 2026 году.

Проект реализуется компанией "Евразийский рыбный центр" и предполагает увеличение мощностей перевалки рыбной продукции до 230 тыс. тонн в год, а также генеральных грузов (в рамках программы северного завоза) до 240 тыс. тонн в год. Будет построен холодильный склад мощностью 25 тыс. тонн единовременного хранения, бассейн для передержки краба на 200 тонн, склад рефконтейнеров и теплый склад для генеральных грузов.

"Инвестиции в инфраструктурное развитие Дальнего Востока - один из приоритетов для ВЭБ.РФ. Эффективная логистика сегодня прямо влияет на конкурентоспособность региональной продукции. Строительство нового рыбного порта на полуострове Назимова во Владивостоке позволит создать современные мощности по хранению и перевалке рыбы и морепродуктов, а также генеральных грузов для северного завоза", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Строительство нового специализированного порта в Приморье для обслуживания грузов по программе северного завоза, а также включение порта в перечень объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза на территории края позволят решить важнейшую государственную задачу и восполнить существенный недостаток мощностей для обработки соответствующих грузов в портах Дальневосточного федерального округа.

Как добавил генеральный директор компании "Евразийский рыбный центр" Аркадий Пинчевский, проект реализуется в соответствии с поручением президента о создании специализированного рыбного порта на полуострове Назимова в городе Владивостоке.