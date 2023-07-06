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ВНИИКП проведет круглый стол «Наука и инновации в интересах укрепления обороноспособности России» в рамках Форума «АРМИЯ 2023». Мероприятие состоится 16 августа 2023 года и соберет ведущих специалистов и экспертов отрасли.
Целью круглого стола является анализ текущего состояния и перспектив развития производства кабельных изделий, а также расширение их применения в сфере оборонно-промышленного комплекса. Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы и наметят стратегические цели совместной работы, направленной на развитие кабельной индустрии для укрепления обороноспособности России.
Специалисты от ведущих организаций, таких как ОАО «ВНИИКП», ООО НПП «Спецкабель» и ЗАО «МЕМОТЕРМ-ММ», представят свои доклады на круглом столе. Эксперты рассмотрят такие ключевые вопросы, как:
Круглый стол предоставит участникам платформу для обмена опытом, идеями и передовыми технологиями в области кабельной промышленности. Представленные на мероприятии доклады и дискуссии помогут разработать стратегические решения и определить направления развития отрасли, способствуя укреплению обороноспособности России.
Место проведения: МО, Кубинка, КВЦ «Патриот», павильон В, конференц-зал В3.
https://www.vniikp.ru
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