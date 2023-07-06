ВНИИКП проведет круглый стол «Наука и инновации в интересах укрепления обороноспособности России» в рамках Форума «АРМИЯ 2023». Мероприятие состоится 16 августа 2023 года и соберет ведущих специалистов и экспертов отрасли.

Целью круглого стола является анализ текущего состояния и перспектив развития производства кабельных изделий, а также расширение их применения в сфере оборонно-промышленного комплекса. Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы и наметят стратегические цели совместной работы, направленной на развитие кабельной индустрии для укрепления обороноспособности России.

Специалисты от ведущих организаций, таких как ОАО «ВНИИКП», ООО НПП «Спецкабель» и ЗАО «МЕМОТЕРМ-ММ», представят свои доклады на круглом столе. Эксперты рассмотрят такие ключевые вопросы, как:

обеспечение необходимой радиационной стойкости оптических кабелей, применяемых в системах объектов с ядерными энергоустановками и на объектах космической техники,

показатели надежности обмоточных проводов, используемых в объектах оборонно-промышленного комплекса, и задачи по повышению их надежности,

разработка Государственного стандарта на силовые и контрольные судовые кабели, а также импортозамещение материалов и компонентов при их производстве,

текущие передовые решения для электронно-компонентной базы и бортовых сетей, особенно в отношении термоусаживаемых изделий, итоги замены импортных термоусаживаемых изделий в БКС,

решения, способные достичь результатов с минимальными затратами ресурсов, в первую очередь – времени (выносные антенны из радиочастотных кабелей, удлинители для радиооборудования, полевые кабели, быстрая разработка под текущие задачи).

Круглый стол предоставит участникам платформу для обмена опытом, идеями и передовыми технологиями в области кабельной промышленности. Представленные на мероприятии доклады и дискуссии помогут разработать стратегические решения и определить направления развития отрасли, способствуя укреплению обороноспособности России.

Место проведения: МО, Кубинка, КВЦ «Патриот», павильон В, конференц-зал В3.

https://www.vniikp.ru