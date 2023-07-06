 

В Новом Уренгое появится самая большая школа Ямало-Ненецкого автономного округа

6 июля 2023, 12:30 191 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «РодеКС»

Фото: ООО «РодеКС»

Управление государственной экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство средней общеобразовательной школы на 1600 мест с бассейном в микрорайоне Радужный города Новый Уренгой. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Проект, одобренный экспертизой ЯНАО, предусматривает строительство бассейна 8х25 метров, библиотеку с читальным залом и медиатекой, столовую на 550 мест. Спортивный модуль будет состоять из большого зала с устройством стены для скалолазания, танцевального класса и тренажерного зала.

Согласно проектной документации, в школе также разместят актовый зал на 600 посадочных мест с костюмерной, гримерной, кабинетами музыки и изобразительного искусства, выставочным пространством, театральной студией и зоной буфета. В медицинском модуле запроектирована зона лечебной физической культуры для маломобильных групп населения.*

Застройщик – Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Проектировщики – ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ООО «Специализированное предприятие «Северстройпроект», ООО «Велесстрой» и другие.

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЯНАО
Отрасль: Строительство 

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