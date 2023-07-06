 

В Санкт-Петербурге на школу между Пулковским шоссе и Среднерогатской улицей выделят 1,5 млрд

6 июля 2023, 11:15 244 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на строительство школы на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской улицей и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги, сообщает RosTender.info.

Здание возведут в Московском районе, недалеко от жилого комплекса «Светлый мир «Жизнь». Учреждение будет рассчитано на 550 учеников. Помимо учебных кабинетов, предусмотрены два бассейна, спортивный зал, помещения для занятий хореографии. В школе будут работать логопед и психолог.

Фонд капитального строительства и реконструкции принимает заявки на участие в конкурсе до 27 июля. Подрядчик будет известен 1 августа, контракт заключат на 1,5 млрд рублей. Работы должны быть завершены не позднее 7 июля 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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