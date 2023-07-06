 

В "Титановой долине" началось строительство завода по производству сжиженного газа

6 июля 2023, 15:30 353 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: oblgazeta.ru
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Фото: 66.RU

Фото: 66.RU

Компания «Аметист-СПГ» получила от администрации Верхнесалдинского городского округа разрешение на строительство промышленного комплекса по производству сжиженного газа. Завод будет возведен на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Губернатор Евгений Куйвашев особое внимание уделяет притоку инвестиций. В новое предприятие будет вложено более полумиллиарда рублей, реализация проекта обеспечит производство в регионе востребованной продукции и привлечет других крупных игроков, в том числе из отраслей логистики и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Напомним, в декабре 2022 года компания «Аметист-СПГ» стала резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». В настоящее время завершен этап проектирования, идет подготовка к строительству. Ожидается, что производство будет запущено в конце 2023 года. Объем инвестиций в проект составляет более 554 миллионов рублей. Будет создано 17 новых рабочих мест.

Предприятие планирует выпускать сжиженный природный газ марки «Б», который используется в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Производительность высокотехнологического и экологически безопасного завода составит 1,5 тонны продукции в час.

Основными потребителями продукции станут крупные автотранспортные и коммунальные предприятия Уральского региона, муниципалитеты Свердловской области, а также компании, специализирующиеся на оптовой и розничной продаже сжиженного природного газа.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловский минстрой утвердил планировку третьей очереди «Титановой долины».

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА, СПГ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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