 

Во Владивостоке завершен комплекс восстановительных мероприятий на мосту на остров Русский

6 июля 2023, 12:00 193 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Речь идет о начатых в 2020 году работах по ликвидации последствий обледенения мостового перехода.

Устранение повреждений велось в два этапа. В рамках первого, завершившегося в прошлом году, специалисты заменили декоративные оболочки на 112 вантах. Помимо этого, восстановили проектное положение внешних маятниковых демпферов, элементы оборудования освещения моста и системы мониторинга, а также заградительные огни пилонов для обеспечения безопасности полетов авиатранспорта.

— В ходе второго этапа выполнено устройство новых линий связи для подключения акселерометров, предназначенных для измерения показателей колебания вант. Общая протяженность кабельных сетей составила шесть километров, — рассказал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В настоящее время совместно с Федеральным дорожным агентством и ведущими проектными институтами России рассматриваются методы борьбы с обледенением вант. Будет проведена актуализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для еще более глубинного исследования данной проблемы. Итогом станет разработка технологии по предотвращению и ликвидации обледенения вант и пилонов мостов.

*** В ноябре 2020 года из-за погодных аномалий во Владивостоке произошло обледенение мостового перехода на остров Русский. Движение по искусственному сооружению было временно закрыто в целях безопасности. Очистка вант и пилонов ото льда велась ежедневно, промышленные альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 м/с. В общей сложности было удалено более 2 тыс. тонн ледяных отложений. Спустя две недели проезд по мосту был восстановлен.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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