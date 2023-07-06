Речь идет о начатых в 2020 году работах по ликвидации последствий обледенения мостового перехода.

Устранение повреждений велось в два этапа. В рамках первого, завершившегося в прошлом году, специалисты заменили декоративные оболочки на 112 вантах. Помимо этого, восстановили проектное положение внешних маятниковых демпферов, элементы оборудования освещения моста и системы мониторинга, а также заградительные огни пилонов для обеспечения безопасности полетов авиатранспорта.

— В ходе второго этапа выполнено устройство новых линий связи для подключения акселерометров, предназначенных для измерения показателей колебания вант. Общая протяженность кабельных сетей составила шесть километров, — рассказал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В настоящее время совместно с Федеральным дорожным агентством и ведущими проектными институтами России рассматриваются методы борьбы с обледенением вант. Будет проведена актуализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для еще более глубинного исследования данной проблемы. Итогом станет разработка технологии по предотвращению и ликвидации обледенения вант и пилонов мостов.

*** В ноябре 2020 года из-за погодных аномалий во Владивостоке произошло обледенение мостового перехода на остров Русский. Движение по искусственному сооружению было временно закрыто в целях безопасности. Очистка вант и пилонов ото льда велась ежедневно, промышленные альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 м/с. В общей сложности было удалено более 2 тыс. тонн ледяных отложений. Спустя две недели проезд по мосту был восстановлен.