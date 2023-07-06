"Камский кабель" сертифицировал огнестойкие кабели безопасности

«Камский кабель» получил сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на линейку огнестойких кабелей: марки КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-LS, КПСнг(А)-LS, которые производятся в соответствии с ТУ 16.К180-083-2020 и отвечают требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Кабели имеют небольшой диаметр и прокладываются по потолку пучками. Их отличительная особенность — характерный оранжевый цвет оболочки, свойственный всем проводам и кабелям пожарной сигнализации. Оболочки марок КПСЭнг(А)-FRLS и КПСнг(А)-FRLS из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности (LS) призваны обезопасить людей внутри помещения от распространения вредного газа в случае возгорания, уменьшая при этом количество выделяемого дыма. В свою очередь, кабели КПСЭнг(А)-FRHF и КПСнг(А)-FRHF выполнены в безгалогенном исполнении (HF), а значит, под воздействием пламени они не будут выделять коррозионно-активных веществ — персонал подвергнется меньшему риску, а техника и электроника сохранят свою работоспособность, снизив ущерб от нештатной ситуации.

Основываясь на этих испытаниях, предприятие может подтвердить, что кабели пожарной и охранной сигнализации способны работать не менее трех часов под воздействием пламени, не выделяя при этом вредных для людей и аппаратуры веществ, а также уменьшая количество выделяемого дыма.