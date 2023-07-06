 

"Самарские РС" выполнили масштабную реконструкцию распределительных сетей в Красноярском районе

6 июля 2023, 11:00 266 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ в Красноярском районе Самарской области. Сумма инвестиций в проект составляет более 30 млн рублей.

В рамках работ было заменено более 30 тыс. метров неизолированного провода марки «АС» на самонесущий изолированный провод марки «СИП» большего сечения, установлено 85 опор. В действующей трансформаторной подстанции смонтировано 3 трансформатора тока для защиты от межфазных замыканий.

Для безопасного производства работ выполнялись отключения жителей и различных организаций от электрической энергии. Энергетики старались максимально сократить количество отключений, поэтому работы велись в ускоренном темпе, было задействовано 5 бригад и 8 единиц спецтехники.

Реконструкция распределительных сетей 10 кВ позволит улучшить качество электроснабжения как бытовых потребителей, так и социально значимых объектов в п. Городцовка, с. Светлое Поле и п. Жареный Бугор Красноярского района.

План инвестиционных мероприятий «Самарских распределительных сетей» разработан в соответствии с потребностями региона в электроэнергии и направлен на повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей, создание дополнительных возможностей подключения новых потребителей, формирование запаса мощности электросетевого комплекса.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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