Модернизация объектов генерации в зонах децентрализованного энергоснабжения показывает хорошие результаты. Об этом Андрей Максимов рассказал на заседании рабочей группы Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики в Совете Федерации.



Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России пояснил, что был принят ряд нормативных актов, позволяющих, в частности, проводить конкурсные отборы проектов на основе использования возобновляемых источников энергии, а также законов, стимулирующих заключение энергосервисных договоров и концессионных соглашений с заинтересованными инвесторами.



Андрей Максимов также рассказал о том, что Министерством подготовлены изменения в законодательство, позволяющие заключать в отдаленных регионах долгосрочные договоры поставки электроэнергии по принципу «бери или плати». Такой вид контрактов уже успешно применяется в иных сферах ресурсоснабжения, например, при поставках газа. Подобная фиксация обязательств поставщиков энергии и промышленных потребителей дает им возможность выстраивать взаимовыгодные долгосрочные партнерские отношения и создаёт предпосылки для реализации крупных инвестиционных проектов.



Он также обратил внимание на то, что в результате принятых в прошлом году изменений в законодательство об электроэнергетике, направленных на централизацию системы перспективного планирования развития энергосистем, теперь проекты по развитию энергоинфраструктуры будут взаимно увязаны с планами по промышленному развитию в иных отраслях. Таким образом, потребители получат гарантии для энергоснабжения своих производств. Со следующего года такая система планирования распространится и на изолированные от ЕЭС России территории.



В ходе выступления также было рассказано о разработанной согласно поручению Президента программе модернизации объектов локальной генерации в ДФО.

«Программа предусматривает модернизацию 270 объектов неэффективной дизельной генерации общей мощностью 477 МВт, а на первом этапе – 80 объектов дизельной генерации на территории Республики Саха (Якутия) и Камчатского края мощностью почти 170 МВт», – отметил Андрей Максимов.

Финансироваться такие проекты будут за счёт частных инвестиций, в том числе через механизм энергосервиса и профильные кредитные программы государственных институтов развития.



По итогам дискуссии участники пришли к единому мнению о важности продолжения и интенсификации начатой работы по обновлению парка генерирующего оборудования в Арктике и на Дальнем Востоке.