Такой инвестпроект намерено реализовать ООО «Каспийский завод стекловолокна». Сообщает Telegram канал «Экономика Дагестана». Сообщает Telegram канал «Экономика Дагестана».

В настоящее время, предприятие рассматривает несколько вариантов получения финансирования, половина из которых будут изысканы из средств самого завода. Об этом СМИ сообщил оператор проекта Кудрет Ханмагомедов. Ежегодно завод намерен выпускать свыше 730 тонн стелконити в год. Для реализации проекта уже подготовлена инфраструктура, производственные помещения.