 

Дагестанский завод планирует запустить производство стеклянных нитей

7 июля 2023, 14:45 108 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: lezgigazet.ru

Такой инвестпроект намерено реализовать ООО «Каспийский завод стекловолокна». Сообщает Telegram канал «Экономика Дагестана». Сообщает Telegram канал «Экономика Дагестана».

В настоящее время, предприятие рассматривает несколько вариантов получения финансирования, половина из которых будут изысканы из средств самого завода. Об этом СМИ сообщил оператор проекта Кудрет Ханмагомедов. Ежегодно завод намерен выпускать свыше 730 тонн стелконити в год. Для реализации проекта уже подготовлена инфраструктура, производственные помещения.

«Основная проблема – поиск оборудования. В основном нити используются для «оборонки» и выпуска стеклянных тканей. Она также применяется в производстве кабельной продукции, оптоволокна», — пояснил оператор проекта.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ДАГЕСТАН

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