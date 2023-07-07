Проект решения о реорганизации участков площадью более восьми гектаров опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Два участка бывшей промзоны "Курьяново" в Печатниках общей площадью 8,06 гектара вошли в проект комплексного развития территорий и будут реорганизованы. Инвестиции в реализацию проекта составят более трех миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 193 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Печатниках появится около 500 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки имеют хорошую транспортную доступность: поблизости расположены станции «Курьяново» и «Перерва» второй линии Московского центрального диаметра. Сейчас здесь находятся места складирования стройматериалов, пункт сбора и обработки макулатуры, а также объект незавершенного строительства.

«Вместо неэффективно используемых и устаревших объектов на участках бывшей промзоны "Курьяново" планируется построить 37,2 тысячи квадратных метров коммунальных объектов, включая коммунальные базы ГБУ "Жилищник", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Доринвест". Участки благоустроят, проведут озеленительные работы», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.