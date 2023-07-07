Немецкие системные операторы 50Hertz и TenneT применят ускоренную процедуру планирования и утверждения маршрута совместно реализуемого проекта строительства межсистемного HVDC соединения NordOstLink. HVDC соединение NordOstLink напряжением ±525 кВ, пропускной способностью 2 ГВт и общей протяженностью 165 км будет проходить от г. Хайде, расположенного на побережье Северного моря в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн*, до г.Клайн-Роган (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) **. Точками подключения NordOstLink к сети централизованного электроснабжения станут две ППС, которые будут построены в Хайде и Клайн-Рогане.

Проведение ускоренных процедур планирования и утверждения маршрута прохождения NordOstLink стало возможным благодаря недавно вступившему в силу федеративному закону «О возобновлении цифровизации энергетического перехода» (Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende), целью которого является ускорение развития критически важной электросетевой инфраструктуры, необходимой для интеграции в энергосистему больших объемов ВИЭ-генерации в соответствии поставленными целями по осуществлению энергетического перевода и достижению углеродной нейтральности к 2045 г. Целью строительства HVDC соединения NordOstLink является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере Германии, в промышленные районы на юге страны с высоким потреблением.

В 2022 г. был принят закон о применении упрощенной процедуры согласования новых проектов строительства электрических соединений с Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur). Недавно принятый закон распространяется также на ранее запланированные к реализации проекты, к которым относится NordOstLink. До принятия закона разработчики проектов сами определяли маршрут соединений, однако, согласно новому закону, наиболее предпочтительный маршрут планируемых к строительству межсистемных соединений предлагается Bundesnetzagentur в пределах полосы шириной 5-10 км с учетом влияния на экосистему особо охраняемых территорий. Ввод в эксплуатацию HVDC соединения NordOstLink запланирован в 2032 г.

Официальные сайты 50Herz, TenneT

* Операционная зона TenneT.

** Операционная зона 50Herz.