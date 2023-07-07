Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге новый беспилотный летательный аппарат с тепловизионным каналом. Благодаря компактным размерам и оснащению помехоустойчивой линией связи с оператором, разработка идеально подходит для разведки и целеуказания. Кроме того, дрон может быть использован в гражданских целях, например для поиска людей в труднодоступной местности.

Над созданием легкого и компактного квадрокоптера вертолетного типа БПЛА-400Т работали специалисты ОКБ «Астрон» холдинга «Швабе». Устройство оснащено тепловизионной камерой, которая позволяет использовать дрон вне зависимости от времени суток, а также в условиях тумана и задымления.

«БПЛА-400Т с тепловизионным каналом, созданный в ОКБ «Астрон», при весе чуть более полутора килограммов может около часа работать без подзарядки, находясь на стабильной, защищенной от помех связи с оператором. Такие дроны сейчас особенно востребованы в зоне проведения специальной военной операции, однако нет сомнений, что новая разработка пригодится не только военным. Она будет не менее полезна, например, сотрудникам МЧС или работникам лесоохраны», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

В ближайшем будущем ОКБ «Астрон» планирует модернизировать БПЛА-400Т и выпускать его усовершенствованные версии. Сейчас специалисты работают над созданием аппарата, радиус действия которого будет значительно шире предшественника, а сама модификация будет устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы. Мощности предприятия позволяют выпускать несколько тысяч БПЛА-400Т в год.

Сегодня ОКБ «Астрон» – один из ведущих производителей тепловизионной техники по полному циклу – от выращивания оптических монокристаллов материала германий и изготовления асферической оптики до выпуска детекторов, блоков электронной обработки и готовых образцов оптико-электронных приборов.