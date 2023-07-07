В Системном операторе прошло заседание совместной рабочей группы Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и АО «Системный оператор ЕЭС» по актуальным вопросам обеспечения эффективной работы «зеленой» генерации в составе ЕЭС России.

Основными вопросами заседания стали перспективы участия российской стороны в обсуждении актуальных тем развития энергетики на основе ВИЭ в формате «hard talk» Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК) ООН», предлагаемые АРВЭ изменения и дополнения в правила и регламенты оптового рынка, а также технические вопросы, связанные с возможностью участия ВИЭ в регулировании частоты и реактивной мощности.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев представил перечень актуальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения в формате «hard talk». В их числе адаптация рыночных механизмов для эффективной интеграции ВИЭ в энергосистему, создание комплексной системы прогнозирования метеопараметров для наиболее точного определения выработки ВИЭ-генерации, цифровизация сетевой инфраструктуры.

«Несмотря на особенности текущего момента, коллеги из ЕЭК ООН, объединяющей 56 стран, выразили поддержку и готовность провести обсуждение в формате «hardtalk» для России. Формат предусматривает участие в дискуссии органов исполнительной власти, представителей инфраструктурных организаций, экспертного и научного сообществ. Наши зарубежные коллеги, которые системно занимаются вопросами интеграции ВИЭ, в частности, системные операторы и метеослужбы, могут помочь нам сформировать стратегию эффективной интеграции ВИЭ в энергосистему», – отметил Алексей Жихарев.

В свою очередь, член Правления АО «СО ЕЭС», директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев отметил, что Системный оператор активно сотрудничает по этим вопросам с международными организациями, такими, как Ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем GO15, Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ и его российский национальный комитет. Таким образом, в Системном операторе уже накоплены определенные знания и опыт.

«При подготовке к обсуждению вопросов с зарубежными коллегами важно провести все необходимые консультации и сформировать нашу консолидированную позицию по вопросам развития энергетики на основе ВИЭ и интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему», – подчеркнул Андрей Катаев.

Участники рабочей встречи детально рассмотрели предлагаемые АРВЭ изменения и дополнения в Правила и регламенты оптового рынка, связанные с настройкой механизмов контроля готовности генерирующего оборудования, которые становятся обязательными для объектов «зеленой» генерации, участвующих в программе ДПМ ВИЭ 2.0, и определили направления для дальнейшей проработки.

После завершения совещания представители Ассоциации развития возобновляемой энергетики посетили диспетчерский пункт Главного диспетчерского центра Системного оператора. Андрей Катаев рассказал об основных параметрах ЕЭС России, организации работы диспетчеров, задачах диспетчерской смены, а также техническом оснащении Главного диспетчерского центра.

Об Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ)

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) – некоммерческая организация, представляющая интересы участников сектора ВИЭ в России и ведущая деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. АРВЭ является ведущей в России экспертной и коммуникационной площадкой в области энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Организация объединяет широкий круг заинтересованных сторон, включая генерирующие компании, девелоперов проектов по ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты.