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УНКОМТЕХ об итогах конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей"

7 июля 2023, 14:00 183 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
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Холдинг УНКОМТЕХ принял участие в мероприятиях деловой программы конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Конференция была организована ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ с 5 по 6 июля в Центре международной торговли в Москве.

В составе участников технической выставки «ЭЭПиР» УНКОМТЕХ представил свою продукцию в коллаборации с постоянными партнерами компании - группой компаний «АРМАТЕХ», специализированной организацией в области линейной арматуры для СИП. Стенд стал демонстрацией готового предложения для специалистов электросетевого комплекса в части поставок самонесущих изолированных проводов и линейной арматуры для строительства линий электропередач, и вызвал большой интерес у участников конференции.

В мероприятии приняли участие более 1,2 тыс. экспертов из России и стран СНГ. Работу холдинга УНКОМТЕХ на стенде представлял заместитель директора по маркетингу Дмитрий Кин.

«Повышение надежности электроснабжения, скорости и качества ремонтов, обновления производственных фондов и сокращения сроков строительства объектов - это главные вопросы, которые беспокоят электроэнергетиков. Мы являемся производителями большого спектра КПП для отрасли, участие в подобных мероприятиях дают нам возможность встретиться со своими заказчиками, обменяться опытом взаимодействия, получить много новой информации, позволяют услышать друг друга, найти общее решение актуальных вопросов, что, в конечном счете, служит развитию электроэнергетики» - отметил Дмитрий Кин, комментируя итоги участия в конференции.

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Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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