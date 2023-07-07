 

В Брянской области на строительство фармакологического завода направят 30 млрд рублей

7 июля 2023, 14:15 159 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Объем инвестиций в создание в Брянской области фармакологического завода полного цикла составит 30 млрд рублей. Планируется открыть около 1 тыс. рабочих мест. В ближайшее время будет определен подрядчик, и начнется закупка оборудования, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Уже проведены все необходимые предварительные работы, в ближайшее время начнутся процедуры по отбору подрядчиков на строительно-монтажные работы и закупке оборудования. Срок реализации проекта - не более двух лет. Объем инвестиций - около 30 млрд рублей", - написал он.

Губернатор отметил, что запуск завода позволит организовать полный цикл производства жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.

В настоящее время идет работа над подготовкой сырьевой базы, растительного сырья, необходимого для производства анальгетиков. Реализация проекта обеспечит около 1 тыс. рабочих мест, а также налоговые отчисления в бюджет.

"Мы в свою очередь оказываем инвестору необходимое содействие по всем вопросам", - отметил Богомаз.

Инвестиционный проект реализует Московский эндокринный завод, специализирующийся на производстве лекарственных средств.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
07.07.2023
Минэкономразвития России опубликовало отчёт о работе ОЭЗ за 2022 год
07.07.2023
Конечная станция МЦД-3 Крюково готова на 85%
07.07.2023
"Энергомера" начинает серийное производство новых отечественных электросчетчиков
07.07.2023
Инвестпортал Москвы стал победителем премии "Приоритет: Цифра - 2023"
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно