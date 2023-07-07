Объем инвестиций в создание в Брянской области фармакологического завода полного цикла составит 30 млрд рублей. Планируется открыть около 1 тыс. рабочих мест. В ближайшее время будет определен подрядчик, и начнется закупка оборудования, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Уже проведены все необходимые предварительные работы, в ближайшее время начнутся процедуры по отбору подрядчиков на строительно-монтажные работы и закупке оборудования. Срок реализации проекта - не более двух лет. Объем инвестиций - около 30 млрд рублей", - написал он.

Губернатор отметил, что запуск завода позволит организовать полный цикл производства жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.

В настоящее время идет работа над подготовкой сырьевой базы, растительного сырья, необходимого для производства анальгетиков. Реализация проекта обеспечит около 1 тыс. рабочих мест, а также налоговые отчисления в бюджет.

"Мы в свою очередь оказываем инвестору необходимое содействие по всем вопросам", - отметил Богомаз.

Инвестиционный проект реализует Московский эндокринный завод, специализирующийся на производстве лекарственных средств.