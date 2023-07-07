На Камской ГЭС в комплексный ремонт выведен гидроагрегат №21

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7 июля 2023, 10:11 309 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "РусГидро"
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В рамках Программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений на Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №21.

Ремонту подлежат ключевые части гидроагрегата - турбина, генератор и вспомогательное оборудование. Все работы будут завершены в августе 2023 года.

Работники Камской ГЭС и подрядных организаций выполнят типовой капитальный ремонт: разборку, осмотр, ревизию основных узлов гидроагрегата (маслоприемник, НПГ, подпятник, ТП, направляющий аппарат), устранение дефектов проточной части, а также дефектоскопию ответственных крепёжных узлов

С целью повышения надежности систем и средств диспетчерского технологического управления, противоаварийной автоматики, связи, контроля и учета специалисты станции проведут работы по проверке и настройке всех систем управления гидроагрегатом.

Всего в этом году запланирован комплексный ремонт четырех гидроагрегатов. Уже завершен ремонт гидроагрегатов со станционными номерами № 15 и 23. Специалисты в текущем году также провели замену силовых трансформаторов 110 кВ , реконструкцию масло-напорной установки №8. К завершению близится комплекс работ по модернизации сетей освещения. Также до конца года на Камской ГЭС начнется техническое перевооружение сети генераторного напряжения.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 565 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 133 гидротурбины, 119 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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Метки: РУСГИДРО, ПКМ, КАМСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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