 

Правительство направит регионам более 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах

7 июля 2023, 11:00 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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Ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1,3 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят девяти регионам. Это республики Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области.

С помощью федеральных субсидий будет профинансировано строительство десятков объектов, включая детский сад, школу, автомобильные дороги и очистные сооружения, что поможет дополнительно возвести около 400 тыс. кв. м жилья.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 млрд рублей, в 2024 году – 34,6 млрд рублей. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 6 июля.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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