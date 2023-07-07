 

Российская компания станет оператором централизованной торговли электрической энергией на рынке ЕАЭС

7 июля 2023, 18:00 306 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Минэкономразвития
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Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии прошло в формате видеоконференцсвязи. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук. Минэкономразвития России представлял заместитель министра Дмитрий Вольвач.

В ходе заседания вице-премьеры стран-участниц Евразийского экономического союза приняли ряд ключевых решений по развитию общего рынка лекарственных средств на территории Союза. В правовую систему ЕАЭС были внесены изменения, устанавливающие единые правила оценки производственного процесса лекарственных препаратов из плазмы крови человека, а также правила разработки и оценки качества вакцин для профилактики гриппа и вакцин против оспы.

«Внесенные изменения оставили за бизнесом право производить лекарственные средства на производственных площадках, без очного присутствия инспекторов, а также позволили фармацевтическим инспекторатам признавать «союзные» фармацевтические отчеты третьих стран», – прокомментировал поправки Дмитрий Вольвач.

Единогласным решением страны «евразийской пятерки» утвердили требования к навигационным пломбам для отслеживания перемещений груза при перевозках товаров по территории двух и более стран-участниц Союза.

Кроме того, члены Совета определили последнюю из организаций, которая будет выполнять инфраструктурные функции на общем электроэнергетическим рынке Союза. Члены Совета договорились о том, что российское АО «АТС» станет оператором централизованной торговли электрической энергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке (ранее, в ноябре 2022 г. Совет Комиссии определил торговые площадки для централизованных торгов электроэнергией по срочным контрактам).

АО АТС обладает уникальной инфраструктурой оптового рынка электроэнергией и мощности, работая на рынке электроэнергии 16 лет.

Контроль за деятельностью оператора будет возложен на Совет руководителей уполномоченных органов государств-членов Союза в сфере энергетике.

Данное решение стало существенным шагом в формировании общего электроэнергетического рынка Союза, который позволит обеспечить равный доступ к трансграничной торговле электроэнергией всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков и перейти к более прозрачным, открытым механизмам ценообразования на электроэнергию.

Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится в середине августа, в очном формате в Москве.

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Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ЕАЭС, АО АТС
Отрасль: Электроэнергетика 

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