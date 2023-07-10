Подмосковье заключило соглашение о создании в регионе оптово-распределительного сервисного центра запасных частей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Проект реализовывает белорусский ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» – многопрофильный машиностроительный холдинг, который инвестирует в проект до 300 млн рублей, создав порядка 30 новых рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подписание соглашения состоялось на полях промышленной выставки ИННОПРОМ, которая стартовала 10 июля 2023 года. Со стороны Московской области подпись в документе поставила зампред Екатерина Зиновьева, соглашение со стороны холдинга подписал Председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» Александр Шакутин.

Холдинг «АМКОДОР» специализируется на производстве техники: коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, логистической, торфодобывающей и дорожно-строительной.

«Новый центр площадью 14,3 тыс. кв. метров будет создан на территории городского округа Мытищи. Холдинг «АМКОДОР», реализующий проект, проверенный партнёр Подмосковья. Более 80 единиц техники, изготовленной на его предприятиях, используются для содержания объектов благоустройства в нашем регионе», – отметила зампред.

В линейке продукции холдинга: эластомеры, двигатели, кабины, мосты, аккумуляторы, а также медицинская аппаратура, бытовая техника и оборудование для оборонной промышленности, техника различного назначения.

«В 2022 году темп роста объемов производства холдинга «АМКОДОР» составил около 117%; а экспорта – 184 % к уровню предыдущего года. В результате по итогам прошлого года мы заняли около 10% рынка России и Беларуси, в текущем году наша задача увеличить долю до 50%», – поделился планами Александр Шакутин.

В структуру холдинга «АМКОДОР» входят 30 юридических лиц, в том числе 22 завода, расположенные на территории России и Белоруссии. На них трудятся порядка 7 тысяч человек и выпускается более 6500 наименований товарной продукции, в том числе более 145 единиц различной техники.