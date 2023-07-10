Команда «Challenge Accepted», представляющая «СИБУР-Кстово» в международном инженерном чемпионате CASE IN, поднялась на первое место после очередного обновления рейтинга Лиги молодых специалистов. По итогам 2022 года кстовчане находились на втором месте. Чтобы стать первой команде «Challenge Accepted» потребовалось занять четыре подряд призовых места в официальных соревнованиях CASE IN.

В составе команды «Challenge Accepted» выступают молодые специалисты «СИБУР-Кстово» Денис Ширяев, Любава Бухтоярова, Андрей Тюлин и Александр Хвалин.

Рейтинг Лиги молодых специалистов - это показатель успешности выступлений команд, представляющих отраслевые компании в официальных мероприятиях, проходящих под эгидой международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Критерием формирования рейтинга является место, которое команда, представляющая конкретную компанию или предприятие, занимает в соревнованиях. Баллы начисляются за места с первого по десятое на протяжении всего времени выступления и суммируются. Цели рейтинга: привлечь отраслевые компании к участию в Лиге молодых специалистов и решению проблем, стоящих перед топливно-энергетическим и минерально-сырьевым комплексом, внедрение соревновательного элемента между отраслевыми компаниями, принимающими участие в мероприятиях под эгидой чемпионата CASE-IN.

Как сообщалось ранее, команда «Challenge Accepted» стартовала в Лиге молодых специалистов в 2021 году, когда вышла в финал и набрала первые очки. Наибольший успех пришёл в 2022 году, когда команда из «СИБУР-Кстово» выиграла Чемпионат CASE-IN, Кубок CASE-IN по охране труда и промышленной безопасности и стала второй на Осеннем Кубке CASE-IN. Второе место в Чемпионате-2023 вывело «Challenge Accepted» вперёд по сумме баллов.

С рейтингом Лиги молодых специалистов международного инженерного чемпионата CASE IN можно ознакомиться здесь: https://case-in.ru/article/229/

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

В Нижегородской области работают региональные предприятия компании: «СИБУР-Кстово», «РусВинил» (оба – в Кстове), «Сибур-Нефтехим» (в Дзержинске), «БИАКСПЛЕН» (в Балахне). Они выпускают этилен, пропилен, бензол, ПВХ, каустик, окись этилена, этиленгликоли, акриловую кислоту и эфиры, биаксиально-ориентированные плёнки.