Крымская компания ООО «Робоавиа» инвестирует 500 млн рублей в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора региона Игорь Сорокин и генеральный директор «Робоавиа» Роман Гуров, сообщает пресс-служба донского правительства.

«В рамках реализации инвестиционного проекта на территории донского региона планируется наладить выпуск 1100 единиц БПЛА в год. После завершения строительства на предприятии появится на первом этапе 200, а на последующих этапах 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит порядка 500 млн рублей», — отметил замгубернатора.

Ранее компания «Робоавиа» уже запустила производство БПЛА в Симферополе. В месяц предприятие выпускает 16 единиц техники.



Напомним, о том, что крымская компания ООО «Робоавиа» планирует создать производство БПЛА в Ростовской области, стало известно в июне 2023 года. На тот момент организация находилась в поиске подходящей промышленной площадки на территории Ростова-на-Дону и Ростовской агломерации.



Согласно данным СПАРК, ООО «Робоавиа» было зарегистрировано в Симферополе в 2015 году. Компания занимается производством вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Генеральным директором указан Роман Гуров, бенефициаром — Людмила Гурова. Выручка компании в 2022 году составила 29,1 млн рублей при убытке в 64,2 млн рублей. Руководство организации также контролирует ООО «Ника» из Ростовской области, которое занимается оптовой торговлей топливом.



Как сообщал РБК Ростов, проектный портфель Ростовской области на международном форуме «Иннопром-2023» составит 500 млрд рублей. Регион привез на форум проекты в сфере машиностроения, микроэлектроники, металлургии, энергетики, химической, текстильной промышленности. Кроме того, Ростовская область презентует и будущую особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Ростовская», донские индустриальные парки, наши территории опережающего развития (ТОР) «Гуково», «Донецк» и «Зверево».

