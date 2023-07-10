Объем финансирования на развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в 2023 году составляет более 20 млрд рублей, сообщил журналистам замглавы ОАО "РЖД" Андрей Макаров в рамках брифинга.

"В этом году по АЧБ сумма финансирования больше 20 млрд рублей. То есть рост относительно 2022 года, причем он трансформируется в конкретные абсолютно проекты", - сказал Макаров.

Он отметил, что холдинг уже модернизировал станцию Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги, пропускная мощность участка выросла на 27% по отношению к 2022 году. Холдинг продолжает модернизацию других участков.

"Мы работаем по Тимашевской, мы работаем на Приволжской [железной дороге], по Максиму Горькому, мы работаем по Волжскому по станциям для того, чтобы дополнительно те мероприятия, которые у нас остаются по АЧБ, чтобы их завершить", - пояснил Макаров.

По его словам, в 2024 году компания планирует модернизацию станций Сальск, Ея, реализовать второй этап реконструкции станции Максим Горький. Развитие новых парков и создание крупной сортировочной системы позволит увеличить транзит грузов, отметил Макаров.

Одним из ключевых проектов является строительство обхода Саратова. "Без обхода Саратова мы достигли [провозной мощности] в 2022 году 125 млн тонн. Дальше что бы мы ни делали за Саратовом, больше, чем едем, проехать не сможем без обхода", - сказал Макаров, отметив, что без строительства участка достичь показателя в 131 млн тонн невозможно. В связи с этим холдинг планирует запустить обход на год раньше. К 2030 году провозная мощность в сторону Азово-Черноморского бассейна может достичь 150 млн тонн.

Ранее в РЖД сообщали о планах открыть движение на всем участке западного обхода Саратовского железнодорожного узла в 2025 году, а полностью завершить работы - в 2026 году. Всего в рамках проекта холдинг планирует построить 142 км электрифицированного пути, переложить 13 км существующих газо- и нефтепроводов и установить 11 мостов.