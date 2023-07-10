В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин

В Амурской области специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровое управление движением поездов на станции Ядрин Дальневосточной железной дороги. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона.

Объект оборудовали системой микропроцессорной централизации МПЦ-Е. Система – удобный инструмент, с помощью которого персонал станции может дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры и выявлять предотказные состояния оборудования.

Цифровизация обеспечит эффективное управление станцией, повысит надежность и безопасность движения.

В 2022 году ГК 1520 оснастила современной российской автоматикой 12 объектов на Восточном полигоне (БАМе и Транссибе). Поставляемое оборудование адаптировано к суровому климату региона, надежно работает при температуре до -60°C. Внедрение современных цифровых систем управления движением повышает пропускную способность линий и снижает расходы на эксплуатацию.