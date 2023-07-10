Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий инвестиционного проекта строительства «Газопровод-отвод «Харабали – Ахтубинск 2 – Ахтубинск 1» в Астраханской области.

Реализация проекта предусмотрена Программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы и подразумевает создание комплексной газовой инфраструктуры в Харабалинском и Ахтубинском районах. В рамках проекта планируется построить основную нитку газопровода-отвода «Харабали – Ахтубинск 2 – Ахтубинск 1» протяженностью 179,6 км, а от него – четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС) «Кочковатка», «Золотуха», «Болхуны», «Ахтубинск-2».

Новая инфраструктура позволит закольцевать магистральные газопроводы «Макат – Северный Кавказ» и «Ленинск – Знаменск – Ахтубинск», что повысит надёжность газоснабжения городов Ахтубинск, Знаменск и других населенных пунктов на севере Астраханской области. Кроме того, будут созданы условия для газификации 19 населенных пунктов в Харабалинском и Ахтубинском районах Астраханской области.

«Реализация проекта позволит улучшить качество жизни населения и обеспечит возможности для развития промышленных потребителей», – прокомментировал начальник отдела локальных экспертиз по объектам производственного назначения Службы ГЭП Татьяна Синицына.

Застройщик – ООО «Газпром межрегионгаз».Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности».