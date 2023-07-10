Резервную волокно-оптическую линию связи (ВОЛС) создадут в Норильске на севере Красноярского края. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года, опубликованной на сайте администрации города.

В 2014 году "Норникель" принял решение обеспечить Норильский промышленный район оптоволоконным каналом связи. Для прокладки оптоволокна впоследствии была основана дочерняя компания "Норникеля" - ООО "Единство". В 2017 году ВОЛС из Нового Уренгоя до Норильска была сдана в эксплуатацию. До этого интернет в Норильске обеспечивался через спутниковые каналы, его стоимость была высокой, а скорость низкой (всего 2-2,5 Гб в секунду).

"Ключевые показатели задачи к 2035 году: расширение пропускной способности основного канала связи; прокладка резервной ВОЛС пропускной способностью не менее 200 Гбит/ с", - говорится в документе, а уровень охвата высокоскоростным интернетом домохозяйств к 2035 году составит 97%, сейчас этот показатель ниже 60%.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Работа над документом стратегии развития Норильска заняла около года. Для создания документа опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, жители города.