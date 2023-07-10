 

Владислав Овчинский: разработки резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" представлены на выставке "Иннопром"

10 июля 2023, 13:45 213 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ДИиПП
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Фото: пресс-служба ДИиПП

Фото: пресс-служба ДИиПП

Высокотехнологичная продукция девяти компаний ОЭЗ «Технополис Москва» представлена на международной промышленной выставке «Иннопром». Некоторые из разработок не имеют аналогов в стране и мире. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Продукция, произведенная компаниями ОЭЗ «Технополис Москва», пользуется высоким спросом на рынке. Только в первом квартале 2023 года резиденты особой экономической зоны столицы поставили заказчикам товары почти на 19 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Участие в выставке позволит предприятиям найти новые рынки сбыта, наладить контакты с партнерами и обменяться опытом. Так, девять отечественных компаний из столичной ОЭЗ сегодня демонстрируют новейшие разработки в сферах микроэлектроники, медизделий, беспилотников и машиностроения», – уточнил Владислав Овчинский.

В рамках экспозиции на стенде правительства Москвы компания «Микрон» представляет первый российский микроконтроллер со встроенной криптозащитой. А «Зеленоградский нанотехнологический центр» демонстрирует один из первых отечественных мультиплексоров и три новые микросхемы.

«Ожидается, что наибольший интерес участников «Иннопрома» вызовут разработки в сфере микроэлектроники, где сейчас наиболее активно наращивается производство импортозамещающей продукции. Так, микроконтроллер «АМУР» компании «Микрон» применятся в системах автоматизации, медицинской технике, бортовых устройствах, телекоме, измерительных приборах, интернете вещей, робототехнике и успешно замещает американские аналоги», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Также свою продукцию презентуют компании «Лассард», «Элвис», «Гематех», «Аэромакс» и «Центр автономных и роботизированных систем».

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

 

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Метки: ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, ИННОПРОМ
Отрасль: Электротехника Телекоммуникация (связь) 

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