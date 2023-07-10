Встреча приурочена к 20-летию филиала Системного оператора. 1 июля 2003 года в 00:00 часов региональное диспетчерское управление энергосистемой Вологодской области (Вологодское РДУ) приняло функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Вологодской области.

Напомним, 1 декабря 2002 года в рамках реализации трёх первых пилотных проектов в Свердловской, Тульской областях и Ставропольском крае было положено начало организации региональных диспетчерских управлений в составе ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». 1 июля 2003 года региональное диспетчерское управление было сформировано и в Вологодской области. Эти события послужили переломным моментом для реформирования отрасли – выделение оперативно-диспетчерского управления в отдельную инфраструктуру отрасли стало первым шагом в строительстве современной архитектуры отечественной электроэнергетики страны.

Трехуровневая структура системы оперативно-диспетчерского управления, состоящая из Главного диспетчерского центра, объединенных диспетчерских управлений и региональных диспетчерских управлений, объединяла в едином коллективе высокопрофессиональный диспетчерский, технологический и ИТ-персонал. В ее создании большое участие приняли ветераны отрасли, благодаря которым были сохранены профессиональная культура и производственные традиции отечественного оперативно-диспетчерского управления.

В диспетчерском центре внедрена современная технологическая инфраструктура, в том числе программные комплексы по расчетам установившихся и переходных режимов в энергосистеме, новейшие средства обработки и визуализации информации. В здании установлен современный диспетчерский щит на основе двенадцати видеопроекционных кубов, обеспечивающий больший объем, точность и оперативность информации о состоянии объектов электроэнергетики операционной зоны Вологодского РДУ. Диспетчерская связь организована на основе волоконно-оптических линий, обеспечивающих высокую скорость и надежность передачи данных. Для непрерывного и надежного управления энергосистемой предусмотрено бесперебойное гарантированное энергоснабжение от автономного источника питания. Диспетчерский центр оснащен интегрированной системой безопасности объекта и системой мониторинга функционирования инженерного оборудования.

Вологодское РДУ 20 лет успешно осуществляет непрерывное оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики своей операционной зоны.

В рамках этого процесса специалисты Вологодского РДУ решают задачи по планированию и управлению режимами энергосистемы для обеспечения баланса производства и потребления электрической энергии. Обеспечивают управление эксплуатационным состоянием и технологическим режимом работы объектов диспетчеризации, планирование и управление ремонтами высоковольтных линий и оборудования электростанций и подстанций. Осуществляют мероприятия, направленные на предотвращение нарушений нормального режима работы энергосистемы, обеспечение вводов объектов электросетевого хозяйства субъектами электроэнергетики с целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей региона и подключения новых абонентов.

За последние годы при непосредственном участии специалистов Вологодского РДУ обеспечено организационно-техническое и режимное сопровождение строительства воздушных линий 750 кВ Белозерская – Ленинградская, Калининская АЭС – Белозерская, реконструкция сети 220 кВ Череповецкого промышленного энергоузла и комплекса противоаварийной автоматики северо-восточного энергорайона Вологодской области, обеспечен ввод в работу новых и реконструированных энергообъектов на территории Вологодской области – ПГУ Вологодской ТЭЦ, блока №4 Череповецкой ГРЭС, Красавинской ГТ ТЭЦ, ГТЭС ОАО «ФосАгро-Череповец», ПС 750 кВ Белозерская, ПС 220 кВ «Вологда Южная», РПП-1, РПП-2, ГПП-1 ПАО «Северсталь».

Вологодское РДУ активно участвует в процессах внедрения новейших цифровых технологий оперативно-диспетчерского управления – в настоящее время в операционной зоне Вологодского РДУ организовано дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вологда Южная, РПП-1, РПП-2 из диспетчерского центра. Реализация проектов по организации дистанционного управления оборудованием подстанций повышает надежность работы Единой национальной электрической сети и качество управления электроэнергетическими режимами за счет сокращения времени производства оперативных переключений и повышения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети при предотвращении развития и ликвидации аварий.

Вологодским РДУ налажены эффективные деловые взаимоотношения с субъектами энергетики, администрацией Вологодской области, Ростехнадзором, ведётся постоянная работа по повышению квалификации сотрудников.

В честь двадцатилетия Вологодское РДУ посетили сотрудники Департамента Топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. В ходе встречи гости познакомились со структурой Системного оператора, его уникальными функциями и задачами, с которыми ежедневно работают сотрудники при планировании и управлении электроэнергетическими режимами ЕЭС России, а также получили общее представление о специфике работы каждой из технологических служб Вологодского РДУ.

«Вологодское РДУ является филиалом Системного оператора – организации, главной задачей которой является обеспечение надежности работы как Единой энергосистемы России, так и отдельных её частей. Сегодня в Российской энергетике благодаря деятельности Системного оператора существует эффективная система диспетчерского управления, организовано четкое распределение функций и сфер ответственности, налажено оперативное взаимодействие между всеми субъектами энергетики: электростанциями, сетями, сбытовыми организациями, крупными потребителями», - отметил директор Вологодского РДУ Александр Тихомиров во время проведения экскурсии для гостей.

От имени администрации Вологодской области со знаменательной датой коллектив Вологодского РДУ поздравил начальник управления энергетического комплекса Департамента Топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Филин. В торжественной обстановке он вручил директору Вологодского РДУ поздравительное письмо с 20-летним юбилеем, которое подписал заместитель Губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

«Оперативно-диспетчерское управление – это флагман внедрения цифровых технологий, которые дают импульс для развития не только энергетики, но и смежных отраслей. Благодаря работе Вологодского РДУ осуществляется перспективное развитие энергетических мощностей, достигнуты единство и эффективная работа технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности, что обеспечивает надежное электроснабжение потребителей энергосистемы региона», - говорится в тексте поздравления.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Вологодской области» (Вологодское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Вологодской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан в 2003 году. Территория операционной зоны расположена на площади 145,7 тыс. кВ. км с населением 1,142 млн. человек. В управлении и ведении Вологодского РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 1413,99 МВт. Наиболее крупный из них является: Череповецкая ГРЭС – ПАО «ОГК-2» (ранее «ОГК-6»).

В электроэнергетический комплекс Вологодской области входят также 180 линий электропередачи класса напряжения 110-750 кВ, 145 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 16190,4 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2262 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88924 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50551 МВт (по данным на 01.01.2023). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,2 млн человек.