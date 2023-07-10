Главы правительств России, Казахстана и Белоруссии выступили на главной стратегической сессии «Иннопрома-2023» на тему «Устойчивое производство. Стратегия обновления».

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» с 2010 года.

В 2023 году тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Основными направлениями повестки станут металлообработка, цифровое производство, транспортное машиностроение, технологии для энергетики, новые материалы, промышленные IT, медицинское оборудование, технологии для городов и производство компонентов. Участие в выставке принимают делегации 16 иностранных государств, 8 из которых представляют национальные экспозиции. На площадке также представлено 25 экспозиций субъектов Российской Федерации.

Страной – партнёром выставки «Иннопром-2023» выступает Белоруссия.

Национальный стенд страны-партнёра занимает площадь 3 тыс. кв. м, здесь представлены 130 белорусских предприятий и более 430 экспонатов. Участие в промышленной выставке принимают ведущие белорусские предприятия, в том числе БелАЗ, Минский тракторный завод, БАТЭ, Минский автомобильный завод. На выставке будут презентованы разработки по широкому кругу направлений – от легпрома и продуктов питания до промышленности, IT-технологий и производства сельхозоборудования. Министерство энергетики Белоруссии представит разработки, касающиеся энергосетей, зелёной энергетики, учёта потребления.

В рамках деловой программы «Иннопрома» запланировано более 100 мероприятий: конференции, семинары, презентации компаний и регионов. В числе ключевых мероприятий деловой программы – главная стратегическая сессия «Иннопрома-2023», вручение премии «Индустрия», награждение победителей II Всероссийской премии «Молодой промышленник года», деловые форумы. В рамках выставки запланированы специальные проекты: Форум производителей компонентов, диалог с торговыми представителями России в иностранных государствах.

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия» была учреждена в 2014 году для содействия внедрению перспективных технологий в промышленности и общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития.

Экспертный совет по присуждению национальной промышленной премии «Индустрия» по итогам рассмотрения большого количества заявок назвал пять номинантов: ООО «Аксалит Софт», ООО «Метиз Производство», АО «Пигмент», АО «Р-Фарм» и ООО «С3Д Лабс». Победителя озвучат на главной стратегической сессии «Иннопрома». Ежегодно заявки отправляют более 150 компаний, чьи проекты реализованы в гражданских отраслях.