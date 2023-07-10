Кабельная аналитика
В рамках рабочей поездки в Амурскую область Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совместно с Губернатором Приамурья Василием Орловым проверил ход строительства постоянного автомобильного пункта пропуска и транспортно-логистического терминала «Каникурган». Оба объекта расположены рядом с международным мостом Благовещенск – Хэйхэ.
С момента запуска движения по международному мосту 10 июня 2022 года действующий пограничный пункт пропуска работает по временной схеме. За это время границу между Россией и Китаем по автомобильному мосту пересекло почти 40 тысяч транспортных средств (среднесуточный транспортный поток составляет 190 автомобилей).
Проект постоянного автомобильного пункта пропуска предусматривает строительство 48 зданий и сооружений общей площадью более 8 тыс. квадратных метров. Сейчас специалисты оборудуют сети водоснабжения и водоотведения и возводят стены зданий. В работах задействовано более 440 человек и 27 единиц техники.
«Строительство погранпереходов, государственная часть трансграничной инфраструктуры всегда вызывают вопросы. В последние годы мы говорим о том, что надо строить быстрее, что сроки затягиваются, здесь у Росгранстроя процесс пошел побыстрее. Рассчитываю, что руководители выполнят поставленную задачу. Надо вести работу таким образом, чтобы государственная часть трансграничной инфраструктуры строилась вовремя, работы стоили дешевле, а функционал становился более эффективным. Неоднократно говорили и об оптимизации работы надзорных служб», – сказал Юрий Трутнев.
Ещё одним пунктом визита стала первая площадка транспортно-логистического терминала «Кани-Курган».
ТЛТ «Каникурган» круглосуточно оказывает таможенные услуги для импортного и экспортного грузопотока, идущего по международному мосту Благовещенск - Хэйхэ. В комплекс входят административные здания, стоянка для техники, склад временного хранения площадью 3 тыс. кв. метров с поддержкой постоянного температурного режима вне зависимости от времени года.
Помещения оснащены по последнему слову техники: предусмотрена зона погрузки для всех типов транспортных средств, организовано стеллажное хранение грузов, смонтированы холодильные и морозильные камеры с независимой регулировкой для скоропортящихся грузов. Здесь же размещены рабочие группы таможенного поста МАПП Кани-Курган, лабораторий и структур Россельхознадзора. Часть помещений подготовлена для передачи в долгосрочную аренду компаниям-операторам, которые активно работают с Китаем.
В высокой степени готовности и вторая площадка ТЛТ Каникурган. Благодаря ей предмостовая инфраструктура прирастет сразу на 103 тыс. кв. метров. На новой территории инвестор завершает строительство двух перегрузочных комплексов, холодного и сухого складов. Один из них – мультитемпературный склад класса «А» сможет поддерживать температуру от 2 до 8 градусов. К сентябрю будут готовы: площадка для надлежащего хранения опасных грузов, дополнительные кросс-доки, а также терминал единовременного хранения на 200 контейнеров. Это позволит импортировать и хранить как повседневные товары, так и скоропортящуюся продукцию и лекарства.
«Крупный и сильный инвестор группа компаний «Регион» реализует проект развития предмостовой зоны в несколько этапов. Первый уже завершён, второй планируется ввести в сентябре. В рамках него компания приступает к расширению территории ТЛТ Каникурган. На это планируется направить порядка двух миллиардов рублей частных инвестиций. На третьем этапе «Регион» создаст сухой порт на железнодорожной станции Березовка. Там объем частных инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей. Сегодня инвестор ведет проектирование, совместно с РЖД изучают возможности технического присоединения к железнодорожным путям и расширения станции», – сказал Губернатор области Василий Орлов.
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