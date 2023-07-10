В рамках рабочей поездки в Амурскую область Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совместно с Губернатором Приамурья Василием Орловым проверил ход строительства постоянного автомобильного пункта пропуска и транспортно-логистического терминала «Каникурган». Оба объекта расположены рядом с международным мостом Благовещенск – Хэйхэ.

С момента запуска движения по международному мосту 10 июня 2022 года действующий пограничный пункт пропуска работает по временной схеме. За это время границу между Россией и Китаем по автомобильному мосту пересекло почти 40 тысяч транспортных средств (среднесуточный транспортный поток составляет 190 автомобилей).

Проект постоянного автомобильного пункта пропуска предусматривает строительство 48 зданий и сооружений общей площадью более 8 тыс. квадратных метров. Сейчас специалисты оборудуют сети водоснабжения и водоотведения и возводят стены зданий. В работах задействовано более 440 человек и 27 единиц техники.

«Строительство погранпереходов, государственная часть трансграничной инфраструктуры всегда вызывают вопросы. В последние годы мы говорим о том, что надо строить быстрее, что сроки затягиваются, здесь у Росгранстроя процесс пошел побыстрее. Рассчитываю, что руководители выполнят поставленную задачу. Надо вести работу таким образом, чтобы государственная часть трансграничной инфраструктуры строилась вовремя, работы стоили дешевле, а функционал становился более эффективным. Неоднократно говорили и об оптимизации работы надзорных служб», – сказал Юрий Трутнев.

Ещё одним пунктом визита стала первая площадка транспортно-логистического терминала «Кани-Курган».

ТЛТ «Каникурган» круглосуточно оказывает таможенные услуги для импортного и экспортного грузопотока, идущего по международному мосту Благовещенск - Хэйхэ. В комплекс входят административные здания, стоянка для техники, склад временного хранения площадью 3 тыс. кв. метров с поддержкой постоянного температурного режима вне зависимости от времени года.

Помещения оснащены по последнему слову техники: предусмотрена зона погрузки для всех типов транспортных средств, организовано стеллажное хранение грузов, смонтированы холодильные и морозильные камеры с независимой регулировкой для скоропортящихся грузов. Здесь же размещены рабочие группы таможенного поста МАПП Кани-Курган, лабораторий и структур Россельхознадзора. Часть помещений подготовлена для передачи в долгосрочную аренду компаниям-операторам, которые активно работают с Китаем.

В высокой степени готовности и вторая площадка ТЛТ Каникурган. Благодаря ей предмостовая инфраструктура прирастет сразу на 103 тыс. кв. метров. На новой территории инвестор завершает строительство двух перегрузочных комплексов, холодного и сухого складов. Один из них – мультитемпературный склад класса «А» сможет поддерживать температуру от 2 до 8 градусов. К сентябрю будут готовы: площадка для надлежащего хранения опасных грузов, дополнительные кросс-доки, а также терминал единовременного хранения на 200 контейнеров. Это позволит импортировать и хранить как повседневные товары, так и скоропортящуюся продукцию и лекарства.