 

АО "Мособлэнерго" обеспечит электроснабжение производственных предприятий на Пирочинском шоссе в Коломне

11 июля 2023, 14:45 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» приступило к реализации комплекса мер для технологического присоединения к электросетям компании производственных предприятий на Пирочинском шоссе в г.о. Коломна.

В целях обеспечения электроэнергией новых потребителей будет установлена трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с мощностью силового оборудования 400 кВА. В настоящий момент завершаются работы по строительству линии ВЛ-6 кВ протяженностью около 600 м, которая будет питать новую энергоустановку от распределительной подстанции. Для присоединения новой линии в РП-351 будет также смонтирована ячейка КСО.

До конца июля текущего года энергетики планируют завершить строительные работы. Новая ТП обеспечит подключение двух заявителей - организаций по производству сухих строительных смесей и тротуарной плитки, а также позволит создать условия для технологического присоединения в будущем новых абонентов в данной промышленной зоне.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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