АО «Мособлэнерго» провело реконструкцию высоковольтного оборудования на подстанции (ТП-641) для улучшения качества электроснабжения главного водозаборного узел микрорайона Климовск г.о. Подольск. Электроустановка расположена на ул. Школьной.

На подстанции выполнена реконструкция распределительного устройства РУ-6 кВ. В ходе работ были заменены все сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО). Установка нового оборудования позволит обеспечить надежную электрическую схему мкр. Климовск, селективность срабатывания РЗиА и снизит время ликвидации технологических нарушений.

Работы проводились Домодедовским филиалом в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. Всего в Подмосковье в2023 году в целях улучшения качества обслуживания потребителей по данной программе АО «Мособлэнерго» планируется ввести 156 МВА трансформаторной мощности и построить 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи.