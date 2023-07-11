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АО "Мособлэнерго" провело реконструкцию подстанции для улучшения качества электроснабжения водозаборного узла Климовска

11 июля 2023, 14:15 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» провело реконструкцию высоковольтного оборудования на подстанции (ТП-641) для улучшения качества электроснабжения главного водозаборного узел микрорайона Климовск г.о. Подольск. Электроустановка расположена на ул. Школьной.

На подстанции выполнена реконструкция распределительного устройства РУ-6 кВ. В ходе работ были заменены все сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО). Установка нового оборудования позволит обеспечить надежную электрическую схему мкр. Климовск, селективность срабатывания РЗиА и снизит время ликвидации технологических нарушений.

Работы проводились Домодедовским филиалом в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. Всего в Подмосковье в2023 году в целях улучшения качества обслуживания потребителей по данной программе АО «Мособлэнерго» планируется ввести 156 МВА трансформаторной мощности и построить 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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