В рамках выставки «Иннопром – 2023» на стенде Челябинской области генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев в присутствии Главы региона Алексея Текслера подписали соглашение о сотрудничестве.

Намерения сторон включают проведение опытной эксплуатации автомобиля «Урал» на электрической тяге, а также совместную фиксацию всех необходимых доработок для инновационной модели автомобиля. Планируется, что в опытную эксплуатацию компании «Россети Урал» после завершения разработки будет передан автомобиль-мастерская на шасси «Урал». Отметим, что новинка является первым шагом Автозавода «Урал» на пути выпуска машин с альтернативными источниками энергии.

Взаимодействие крупнейшей электросетевой компании и крупнейшего производителя грузовых автомобилей в регионе позволит не только создать условия для развития производства экологически чистого транспорта на электротяге и подтвердить возможность его применения в решении производственных задач электроэнергетики, но и снизить негативное воздействие автомобилей на окружающую среду.

«Поддержка уральских производителей при внедрении инноваций, которые будут полезны нашей компании, несомненный приоритет. Стоит подчеркнуть, что новую модель спецтехники мы планируем передать в одно из производственных отделений филиала «Челябэнерго» уже в 2024 году. Использоваться автомобиль будет в реальных условиях работы наших специалистов. Следующую модификацию более мощной модели мы планируем совместно протестировать в электросетевом комплексе «Россети Урал» в труднопроходимой местности в 2025 году. Уверен, что совместная работа двух крупнейших уральских компаний будет высокоэффективна и позволит вывести линейку экологически чистого грузового транспорта на российский рынок нашим партнерам», - отметил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

«Новая инновационная разработка будет работать практически беззвучно, а его двигатель не только очень тихий, но и в режиме электротяги не загрязняет воздух и не наносит вреда природе. Конкурентные преимущества разрабатываемой нами линейки сегодня широко востребованы в больших городах с высокой загазованностью. Предприятие намерено сохранить экологическую направленность в своей работе», - подчеркнул генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

Сегодня в компании «Россети Урал» используется около 1400 единиц спецтехники, основу автопарка составляют автогидроподъемники, бригадные автомобили, многофункциональные установки на шасси полностью отечественных производителей.

Напомним, компания «Россети Урал» вносит вклад в развитие рынка электротранспорта путем расширения электрозарядной инфраструктуры в регионе. Начиная с 2017 года филиалом «Россети Урал» - «Челябэнерго» введено в работу 13 электрозарядных станций на территории Челябинской области. Зарядные станции соответствуют всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности, подходят для всех существующих марок электромобилей. На конец 2022 года общее число ЭЗС в Челябинской области составляет 44 штуки. Кроме «Россети Урал», чьи ЭЗС появились одними из первых в регионе, зарядную инфраструктуру представляют также и иные крупнейшие компании и дилеры.

В ближайшие годы компания «Россети Урал» планирует дальнейшее развитие ЭЗС. До конца 2025 года в Челябинской области планируется ввод в работу еще 7 станций.

Добавим также, что в конце прошлого года правительство России включило Челябинскую область в число регионов-участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством «дорожной картой». Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России собираются запустить не менее 72 тыс. зарядных станций.