На площадке ИННОПРОМ состоялась главная стратегическая сессия, которую открыл председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он рассказал о векторе развития отечественной промышленности и вручил лауреату Национальную промышленную премию «Индустрия».

Открывая стратсессию, Михаил Мишустин отметил позитивный тренд развития российского промпроизводства — за последние 4 года оно увеличилось на 7%. Он подчеркнул, что главным драйвером остается машиностроительный комплекс, высокие показатели демонстрируют автопром и сектор создания машин и оборудования, также ускорился рост в металлургии, химическом комплексе.



Михаил Мишустин напомнил, что чуть более месяца назад была утверждена Концепция технологического развития страны, в рамках которой планируется развернуть не менее десяти мегапроектов с гарантированным финансированием на весь срок их реализации. По словам Мишустина, основными ориентирами для дальнейшей работы предприятий являются глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, производство необходимых комплектующих и увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью.



В своем выступлении Денис Мантуров отметил, что обрабатывающая промышленность с середины 2022 года начала восстановление: в итоге год завершен всего лишь на уровне -1,3%. За 5 месяцев 2023 года рост уже составил 4,8%.



Вице-премьер отметил, что наша промышленность прошла этап «адаптации» и находится на этапе «развития». Важную роль в обеспечении развития играют меры поддержки, например кластерная инвестиционная платформа или займы Фонда развития промышленности. В прошлом году был выдан рекордный объем займов Фонда — 140 млрд руб.

«В этом году доступный объем средств на эту меру поддержки составляет 75 млрд руб. Но возможно его расширение до 100 млрд рублей благодаря взносам с продажи иностранных активов», — сказал Денис Мантуров.

Также он отметил механизм промышленной ипотеки, доказавший свою эффективность. Его доступность возрастает благодаря усилиям правительства.



Вместе с тем заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации обозначил потребность российской промышленности в квалифицированных кадрах. По словам Дениса Мантурова, самым передовым российским регионом будет тот, который во всей полноте реализует инструменты в рамках программы «Профессионалитет».



Денис Мантуров вручил Национальную промышленную премию «Индустрия», учрежденную Минпромторгом России в 2014 году. Лауреатом премии в 2023 году стала компания, производящая продукцию реабилитационной индустрии, — «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО». Это российская компания с локализацией до 90%, собственными разработками, выпускающая более 100 000 изделий в год. Компания представила импортозамещающий продукт — гидравлический коленный модуль 6Н30B, благодаря которому можно быстро и безопасно спускаться по лестнице, ездить на велосипеде, развивать скорость при ходьбе до 6 км в час. «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» конкурирует с мировыми производителями модулей для протезов на международном рынке. Модули «МЕТИЗа» поставляются в 40 стран мира. Только в 2022 году к странам-покупателям присоединились 8 государств.