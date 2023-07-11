В начале 2023 года вступил в силу обновленный свод правил СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования», регулирующих проектирование систем электросвязи в зданиях и сооружениях.

Данные правила предусматривают использование LAN-кабелей и оптики в большинстве систем здания, за исключением систем пожарной безопасности.

Согласно обновленным правилам, все кабели связи, применяемые в системах электросвязи, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54429 и ГОСТ Р 52266. Кроме того, другие кабельные компоненты, такие как муфты и кроссовые устройства, должны соответствовать установленным требованиям и быть предназначены для использования с соответствующими кабелями.

Таким образом, для связи различных систем, таких как системы учета ресурсов, управления зданием, домофонной связи и передачи интернета, должны применяться кабели, соответствующие ГОСТ Р 54429 (LAN-кабели) или ГОСТ Р 52266 (оптические кабели). Это позволяет унифицировать кабельные сети и устанавливает четкие требования к кабелям, соответствующим указанным стандартам.

Кабели марки СегментЛАН соответствуют ГОСТ 54429 и предназначены для различных целей применения. Например, кабель СегментЛАН ZH нг(А)-HF подходит для помещений с большим количеством людей и микропроцессорной техникой, а кабель СегментЛАН PVCLS нг(А)-LSLTx рекомендуется для социальных объектов, таких как школы, больницы и детские сады. Кабели СегментЛАН PVCLS нг(А)-LS и СегментЛАН PE предназначены для внутренней и наружной прокладки соответственно.

Обновленный свод правил СП 134.13330.2022 устанавливает минимальные требования к проектированию систем электросвязи в зданиях и сооружениях. Он применим для проектирования новых зданий, реконструкции существующих зданий и капитального ремонта зданий. Однако он не распространяется на частные дома, высотные здания, транспортные сооружения (такие как метро, мосты, эстакады и тоннели), защитные сооружения гражданской обороны и объекты, относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.