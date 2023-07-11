Форум «Форсаж», открытие которого состоялось 9 июля в Калужской области стал площадкой для проектирования программы Всемирного фестиваля молодежи в марте 2024 года.

В палаточный городок заехали несколько сотен молодых специалистов, представляющих крупнейших работодателей страны.

Молодые сотрудники Россети, РусГидро, Роснефть, Норильский никель, Росатом, Интер РАО, СО ЕЭС, Зарубежнефть, ОЭК, Ростелеком, ЦЕМРОС, РЖД, Главрыбвод, ЕвроХим, ВНИИР и РАНХиГС представляют на форуме самые разные отрасли.

В этом году к делегациям молодых специалистов из России присоединились сотрудники и молодые ученые из Египта, Узбекистана, Шри-Ланки, Монголии, Замбии, Индонезии, Боливии и Казахстана.

Торжественное открытие форума ознаменовалось поднятием флагов партнеров «Форсажа» и ток-шоу, получившим название «На пути к Всемирному фестивалю молодежи».

Председатель Координационного совета форума «Форсаж» Сергей Новиков, возглавляющий Управление Президента РФ по общественным проектам, призвал участников форума помочь спроектировать программу грядущего Всемирного фестиваля. «Даже очень смелые идеи со временем становятся реальностью, – сказал он.

«Финальный день программы форума, 14 июля, совпадает с Днем взятия Бастилии, и, если у вас есть своя внутренняя «Бастилия», то я призываю разрушить ее и предложить миру свои самые ценные идеи». По словам Сергея Новикова, заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи уже подали представители из более чем 150 стран, и это ли не повод предложить миру лучшее, что есть у России.

Образовательно-развивающая программа проходит в формате традиционных и новых для форума форматах - дискуссионных встреч с экспертами и групповой работы над продюсерским проектом. Основой для продюсирования стали бизнес- и социальные идеи участников форума. Лучшие продюсерские проекты будут доработаны лидерами проектов и их наставниками для включения в программу Всемирного фестиваля молодежи.

Основной вектор, который был задан участникам - «Технологическое лидерство: созидание и сотрудничество» .

Эта тема нашла отражение в треках образовательной программы, посвященных в этом году знакомству с лучшими практиками русской инженерной школы и культурой организации производства, а также обучению технологиям командной работы и создания продукта.

Выступая на торжественном открытии «Форсажа», генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал об интеграции организации в программу Всемирного фестиваля молодежи.

«Форум «Форсаж» собрал ярких, талантливых представителей того поколения, для которого и задуман фестиваль. Для нас это отличный шанс поговорить о том, что молодежь хотела бы видеть в программе. Хочется выйти за рамки привычного мышления, сделать смыслы фестиваля завораживающими, интересными, приковывающими внимание. Вместе мы придумаем то, что удивит весь мир, чем будет гордиться страна», - сказал Максим Древаль.

Анастасия Бондаренко, статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ отметила: «Форсаж» – это уникальная площадка. Минэнерго поддерживает профессиональное развитие молодых специалистов. Их инициативность и решимость важны для будущего российского ТЭК».

Вице-губернатор Калужской области Константин Горобцов, также принявший участие в торжественном открытии форума, отметил, что регион растет и процветает вместе с «Форсажем», который гостеприимная Калужская земля принимает тринадцатый год подряд.

«Здесь собрались люди будущего», - сказал он.

Многие молодежные форумы предполагают индивидуальный подход к участникам, тогда как «Форсаж» – это сообщество молодых людей, четко ассоциирующих себя с профессией и осознающих свою профессиональную и отраслевую идентичность», – сказала председатель Оргкомитета форума, президент Ассоциации МАКО и председатель Координационного совета при ОП РФ по сетевым сообществам Ольга Голышенкова.

Ее поддержал президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный: «Форумов много, а «Форсаж» – один. Искренний, настоящий, не похожий ни на один другой форум».

Форум «Форсаж», который продлится до 15 июля, проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Общественной палаты РФ и Российского общества «Знание». В марте 2023 года проектный офис Десятилетия науки и технологий включил «Форсаж» в план наиболее значимых мероприятий проекта – инициативу «Проектирование будущего».

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