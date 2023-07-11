Одобрен проект XVI этапа строительства ССК "Звезда"

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11 июля 2023, 11:15 198 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на XVI этап строительства сухого дока и достроечных цехов судостроительного комплекса (ССК) «Звезда».

На восточном берегу Уссурийского залива в бухте Большой Камень Приморского края находится стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект – ССК «Звезда». Это первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, способная удовлетворить потребности российских заказчиков в строительстве морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе страны.

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой, в рамках XVI этапа строительства судостроительного комплекса «Звезда» предусмотрено устройство грузовой набережной №2, установка трех мачт видеонаблюдения и освещения, создание площадки хранения опорных оснований и единичных грузов №1, площадки временного размещения блоков и резервных мест.

Также запроектирована автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерными системами объекта. Она обеспечит централизацию и автоматизацию процесса сбора оперативной и статистической информации о работе технологического оборудования инженерных систем, непрерывного мониторинга и регистрации основных параметров работы оборудования инженерных систем, отображения информации об аварийных и тревожных событиях, обеспечения управления из единого диспетчерского центра.

«Грузовая набережная №2, которая является основным объектом XVI этапа строительства, предназначена для приемки и разгрузки поставляемых водным путем корпусных блоков и мега-блоков массой до 3500 тонн и единичных грузов до 100-500 тонн. Кроме того, набережная имеет вспомогательную функцию – достройка судов типа «Многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса», осуществляемая между судозаходами по графику поставки грузов», – прокомментировал главный эксперт проекта Дмитрий Киселев.

Застройщик – ООО «Судостроительный комплекс «Звезда». Генеральный проектировщик – ООО Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ССК ЗВЕЗДА
Отрасль: Строительство 

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