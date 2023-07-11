 

РЖД планируют направить 14 млрд руб. на восстановление автодорог вдоль Восточного полигона

11 июля 2023, 11:45 177 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Холдинг "Российские железные дороги" в рамках проекта по модернизации Восточного полигона планирует направить около 14 млрд рублей для восстановления и текущего содержания автомобильных дорог. Об этом сообщил журналистам замглавы РЖД Андрей Макаров.

"У нас сегодня в проектах Восточного полигона где-то 14 млрд руб. заложено на затраты, связанные с восстановлением и текущим содержанием автомобильных дорог (по БАМ 2.0 - прим ТАСС)", - рассказал Макаров.

Объем работ на Восточном полигоне по итогам 2023 года ожидается на уровне 250 млрд рублей, в 2024 году - около 400 млрд рублей.

В конце 2022 года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отмечал, что на реализацию третьего этапа модернизации Восточного полигона планируется направить более 600 млрд рублей. Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов отмечал, что холдинг рассчитывает на привлечение внебюджетного финансирования для модернизации Восточного полигона.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, РЖД
Отрасль: Строительство 

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