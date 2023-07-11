Шведская компания OX2 − разработчик технологий в области ВИЭ − получила разрешение Административного совета округа Сконе на строительство шельфовой ВЭС Triton у шведского побережья Балтийского моря, что является важным этапом в реализации проекта. Ранее в 2022 г. OX2 подала заявку на получение льготных условий на подключение ВЭС Triton к энергосистеме.

ВЭС Triton проектной мощностью до 1,5 ГВт планируется разместить в 23 км от побережья округа Сконе. Проект строительства шельфовой ВЭС Triton принадлежит компаниям OX2 (51%) и Ingka Investments (49%). Строительство ВЭС планируется начать в 2027 г. после получения одобрения проекта от правительства Швеции. В акватории ВЭС Triton будет установлено от 68 до 129 ветровых турбин на стационарных фундаментах. Ожидается, что ВЭС будет производить около 7 ТВт*ч электроэнергии в год, что эквивалентно почти половине потребления электроэнергии в округе Сконе. Кроме того, ВЭС позволит снизить выбросы парниковых газов на 4,5 млн тонн в год.

В настоящее время OX2 совместно с Ingka Investments разрабатывает три проекта строительства шельфовых ВЭС в Швеции: ВЭС Galene у западного побережья, ВЭС Triton у южного побережья и ВЭС Aurora, которую планируется построить между островами Готланд и Оланд. Эти проекты, ожидающие окончательного утверждения со стороны правительства Швеции, имеют совокупный потенциал годовой выработки электроэнергии, составляющий свыше 30 ТВт*ч, что внесет значительный вклад в достижение целей страны в области возобновляемой энергетики.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy