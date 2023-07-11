 

В "Моторинвесте" анонсировали начало производства электромобиля i-Jet

11 июля 2023, 10:36 214 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

"Моторинвест" планирует начать производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute в августе, а продажи - в сентябре. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников в кулуарах выставки "Иннопром-2023".

Кроме того, в конце III квартала "Моторинвест" планирует вывести на рынок семиместный минивэн под названием i-Van, тем самым снизив дефицит спроса в сегменте минивэнов.

"И у нас также выходит в августе модель i-Jet. <…> Начнется производство в августе, продажи, мы думаем, стартуют в сентябре", - сказал он.

Как уточнил Резников, электромобиль i-Jet представляет собой кроссовер класса D. По его словам, "это очень мощная машина" - кроссовер набирает разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды, а мощность двигателя составляет более 500 лошадиных сил.

"Наверное, это будет самый быстро производимый серийно в России кроссовер на сегодняшний день, вообще за всю историю российского автопрома, тем более под национальным брендом Evolute", - добавил он.

На российском рынке представлены две модели электрокаров Evolute - седан i-Pro и кроссовер i-Joy. 

 
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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНВЕСТПРОЕКТ, МОТОРИНВЕСТ
Отрасль: Транспорт Электротехника Машиностроение 

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