 

В Самаре завершили ремонт питающего центра молочного комбината

11 июля 2023, 17:15 361 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершен ремонт подстанции 110 кВ Заводская-1, расположенной в областной столице. Мероприятия выполнены в рамках подготовки электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Работы на энергообъекте велись в течение месяца. За это время был выполнен ремонт силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, разъединителей, выключателей, токоограничивающих реакторов и ячеек комплектного распределительного устройства, непосредственно от которых осуществляется электроснабжение абонентов.

В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения потребителей, в том числе промышленных предприятий – одного из старейших в стране молочных предприятий, комбината «Самаралакто», завода электромонтажных изделий, аммиачно-холодильной установки, комбината керамических материалов и др.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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