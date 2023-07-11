В Самаре завершили ремонт питающего центра молочного комбината

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершен ремонт подстанции 110 кВ Заводская-1, расположенной в областной столице. Мероприятия выполнены в рамках подготовки электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Работы на энергообъекте велись в течение месяца. За это время был выполнен ремонт силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, разъединителей, выключателей, токоограничивающих реакторов и ячеек комплектного распределительного устройства, непосредственно от которых осуществляется электроснабжение абонентов.

В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения потребителей, в том числе промышленных предприятий – одного из старейших в стране молочных предприятий, комбината «Самаралакто», завода электромонтажных изделий, аммиачно-холодильной установки, комбината керамических материалов и др.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».