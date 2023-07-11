В «СИБУР-Нефтехиме» подведены итоги мониторинга атмосферного воздуха в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия во 2-ом квартале 2023 года: превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлены.

В апреле – июне 2023 года контроль за состоянием воздуха осуществлялся аккредитованной Центральной заводской лабораторией. За квартал она провела 60 исследований. Замеры производились в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия по графику, а также в периоды смены режима работы производств и при наступлении неблагоприятных метеоусловий. В ходе исследований, проведённых лабораторией, определялись содержание оксидов азота, оксида углерода, этилена, пропилена (на площадке производства окиси этилена и гликолей), оксидов азота, оксида углерода, акриловой кислоты, метилакрилата, бутилакрилата, дваэтилгексилакрилата (на площадке производства акриловой кислоты и эфиров).

«Во всех случаях превышений ПДК по контролируемым веществам нет. Производственные установки и объекты природоохранной инфраструктуры работали в штатном режиме», - отметила главный эксперт по экологии «Сибур-Нефтехима» Оксана Груднова.

По её словам, показатели по снижению воздействия на окружающую среду, определенные Стратегией устойчивого развития СИБУРа до 2025 года, и включенные в текущие планы предприятия, являются ориентиром для каждого сотрудника.

Оксана Груднова напомнила, что по итогам корпоративного чемпионата по безопасности 2022 года «Сибур-Нефтехим» признан лучшим предприятием «СИБУР Холдинга» по направлению «Экология».

С результатами мониторинга качества воздуха можно ознакомиться на сайте предприятия: https://www.sibur.ru/SiburNeftekhim/disclosure/ecomonitoring

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.