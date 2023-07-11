Холдингу Кабельный Альянс – 12 лет

Холдинг Кабельный Альянс создан в 2011 году и является одним из ведущих отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности.

ХКА постоянно модернизирует производственную базу своих предприятий. В течение прошедшего года на заводах ХКА установлены новые обмоточные линии, оборудование для бронирования нефтепогружных кабелей, комплекс оборудования для охлаждения резиновой ленты, установки для сушки гранул полимерных материалов и новые станки с ЧПУ: электроэрозионный копировально-прошивной станок и вертикальный фрезерный обрабатывающий центр. Модернизированы несколько производственных линий, оборудованы новые склады для хранений кремнийорганической резины.

Большое внимание уделяется повышению качества продукции. Поэтому активно пополняется испытательная база заводов. Так, для определения содержания в полимерных материалах кабеля опасных и вредных веществ установлен газовый хроматограф. Объемный или массовый показатель текучести расплава используемых при производстве кабелей полимерных материалов анализирует новый экструзионный пластомер. Оценку воспламеняемости полимерных материалов проводит прибор для определения кислородного индекса. А установленный безроторный реометр определяет характеристики резиновых смесей, используемых при производстве кабеля.

В прошедшем году специалисты научно-исследовательского центра в составе ХКА разработали 4 технических условия на силовые и теплостойкие кабели, а также 84 изменения к действующим ТУ на кабельную продукцию. Разработан и запущен в производство новый кабель HoldMine для подключения шахтного оборудования. А выпускаемый ХКА автомобильный провод марки ППАМ-А вошел в «100 лучших товаров России».