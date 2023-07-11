8 июля завод холдинга УНКОМТЕХ «Кирскабель» отметил свой 294-й День рождения.

АО «Кирскабель» – одно из крупнейших кабельных производственных предприятий России, расположенное в Кировской области страны. Свое наименование завод получил в 1946 году, но создание предприятия датируется 1729 годом, когда на берегу реки Кирс хлыновским купцом Григорием Вяземским было основано чугунолитейное производство. Продукцию и в те времена отличало высокое качество. Так, железом, изготовленным на заводе, была обустроена кровля главного императорского дворца России – Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Завод вошел в состав холдинга УНКОМТЕХ в тяжелые 90-е годы. Промышленность России в те времена переживала очень сложный период – демонетизацию экономики. Указ Президента «О мерах по либерализации цен» и одноименное постановление правительства стало драйвером перехода на рыночную экономику, но и началом большого кризиса. С 2 января 1992 года госрегулирование сняли с 80% оптовых и 90% розничных цен. Чтобы победить инфляцию, Центробанк начал ограничивать количество денег в обороте и повышать ставки банковских кредитов. Промышленникам пришлось использовать взаимозачеты и бартерные платежи — прямой обмен товаров и услуг. Большинство бартерных сделок пришлось на сегмент b2b. Завод «Кирскабель» реализовывал в те времена 90% объема по бартеру. Загрузка производства составляла всего 10% от общих мощностей.

Но уже к началу 2000 года эффективная система кризис-менеджмента и грамотная инвестиционная политика позволили вывести АО «Кирскабель» из кризиса – масштабную модернизацию производства, наращивание видов выпускаемой кабельно-проводниковой продукции (КПП) и многократное повышение объемов продаж.

Сегодня АО «Кирскабель» входит в ТОП-5 лучших заводов России по производству КПП. Здесь выпускается более 100 000 маркоразмеров кабелей и проводов.

Заводу удалось сохранить за собой статус единственного в России производителя кабелей с минеральной изоляцией, выпуск которых был налажен здесь еще в 1968 году. И сегодня «Кирскабель» обладает уникальными, не имеющими аналогов в мире, технологиями для производства этого вида продукции. Их называют «Кабелями судного дня» и это название продукция полностью оправдывает: кабели не боятся высоких температур и открытого огня. Изоляция кабеля нетоксична, не горит, не выделяет вредных газов и плавится при температуре 2800 °С. При этом, при возникновения аварийной пожарной ситуации, кабель может работать до температуры плавления меди. Такой кабель не может самовозгораться даже от перегрева, вызванного токовыми перегрузками. Более того, оказавшись в очаге пожара кабели с минеральной изоляцией продолжают функционировать и во время пожаротушения. Кабели с минеральной изоляцией производства АО «Кирскабель» сертифицированы по российским и международным стандартам качества и имеют множество наград.

В период с 2002 по 2007 гг. были запущены кабели с показателями низкого дымовыделения (LS) для атомных станций, LAN-кабели 5, 6, 7-й - категорий, радиочастотные кабели типа RG6, RG11 и самонесущие изолированные провода марки СИП.

2008 год стал знаковым этапом в масштабной инвестиционной программе, направленной на модернизацию предприятия. В июле 2008 года было подписано соглашение о техническом партнерстве с ведущим японским кабельным концерном Furukawa Electric. В рамках соглашения японской компанией были переданы УНКОМТЕХу технологии производства кабелей высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена. Результатом взаимодействия с японским концерном стало строительство нового цеха по производству силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на класс напряжения свыше 110 кВ.

Также в этом году состоялся запуск цеха по производству кабелей для нужд атомной промышленности, в том числе, кабелей управления в огнестойком исполнении, контрольных и силовых кабелей с индексами FRLS и FRHF, и увеличены мощности для производства кабелей в пластмассовой изоляции крупных сечений (свыше 95 кв. мм и до 400 кв. мм).

В период с 2009 по 2012 гг. на предприятии был запущены в серийное производство специальные высокотемпературные провода (АСТ), и начат выпуск проводов с композитным сердечником (АССС) и компактированных проводов (АСк2у). Провода этих марок имеют целый ряд технических преимуществ, позволяющих существенно увеличить объем энергопередачи, при этом сократить расходы на строительстве воздушных линий и их содержании. Вся продукция прошла аккредитацию и активно применяется на объектах ПАО «Россети».

В 2010 году «Кирскабель» приступил к производству монтажных кабелей повышенной пожарной безопасности. В настоящее на заводе выпускается широкий ассортимент кабелей этого вида, в том числе, кабели марки ККЗ®. Разработка кабельно-проводниковой продукции, известной в рынке под маркой ККЗ® – это один из успешных результатов ведущих технологов и инженеров холдинга в направлении реверс-инжиниринга*. Кабели марки ККЗ® имеют широкий ряд преимущественных технических характеристик, по сравнению с аналогами, и отвечают требованиям российских и международных стандартов. Кабели управления, сбора и передачи данных марки ККЗ® – это единственное решение на территории РФ по комплексной замене кабелей производителей: Belden, Unitronic, Tendor, Helukabel, TKD – по всей линейке КПП для автоматизированных и роботизированных линий.

2010-2012 гг. на предприятии организовано серийное производство кабеля на напряжение от 110 до 220 кВ с сечением токопроводящей жилы до 2500 мм². Успешное прохождение типовых испытаний на стенде АО «ВНИИКП» и годовых электрических испытаний кабельной системы 220 кВ на испытательном стенде ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ» завершилось получением сертификатов соответствия на продукцию.

В 2015 г. АО «Кирскабель» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации приступил к реализации проекта «Разработка и организация серийного производства нового поколения высоковольтных кабелей на напряжение до 550 кВ».

В 2022 году были начаты промышленные испытания кабеля на сверхвысокое напряжение с сечением жил 1600 мм² и 3000 мм². По результатам этих испытаний кабели из сшитого полиэтилена на класс напряжения 127/220, 190/330 кВ и 290/500 кВ получили аккредитацию для применения на объектах ПАО «Россети».

«Кирскабель» продолжает наращивать выпуск инновационной продукции для различных отраслей отечественной промышленности, постоянно подтверждая свое звание лидера кабельного производства и успешно проходя полномасштабные сертификационные испытания в независимых лабораториях.

В 2023 году — юбилейном для холдинга — УНКОМТЕХ сосредоточен на реализации масштабной модернизации производственных линий своих заводов и внедрению новых программ цифровой трансформации.

АО «Кирскабель» в этом году проводит обновление цехов по производству кабелей на низкое напряжение. Результатом модернизации станет увеличение выпуска кабелей с медной жилой. Все работы завершатся до конца 2023 года.

На предприятии активно внедряется концепция промышленного интернета вещей. Концепция обеспечивает прозрачность производственного процесса и тотальный контроль за технологической дисциплиной. На «Кирскабеле» внедряется иммерсивная программа для обучения новых сотрудников. Развивается концепция цифровых двойников, которая позволяет визуализировать состояние всех процессов в режиме реального времени.

При всех технических и технологических преимуществах предприятия, главным богатством являются люди – его работники. Многие сотрудники работают здесь не год или два, а по 20, 30 и даже 40 лет. У многих ветеранов сегодня трудятся на заводе их дети и внуки.

В свой День рождения «Кирскабель» чествует своих лучших работников - передовики получают почетные грамоты и премии, портреты лучших сотрудников предприятия украшают Доску почета муниципалитета, а имена самых заслуженных работников завода вносят в Книгу Почета предприятия, которая выставлена в Музее города. К поздравлениям традиционно присоединяется руководство холдинга, администрация города Кирс, «Союз промышленников и предпринимателей» г. Киров, ассоциация «Электрокабель» и губернатор Кировской области. Всего в этом году различных наград удостоены 73 человека.

АО «Кирскабель» является градообразующим предприятием. Поэтому и город Кирс, и завод, отмечают свой День рождения в один день. А кроме того, 8 июля совпадает с общероссийским Днем семьи, любви и верности, поэтому крисинцы отмечают сразу несколько праздников. В городе разворачиваются настоящие гуляния, а в мероприятиях принимают участие и дети, и взрослые. Администрация предприятия организовала сразу несколько конкурсов, итоги которых подвели в День завода, а инициативная группа предприятия – множество развлекательных мероприятий для горожан разных возрастов. Заводчане устроили флэшмоб на главной площади города, музыкальным сопровождением стал «Гимн завода», который специально ко Дню рождения написали и исполнили сотрудники предприятия.

В следующем году АО «Кирскабель» отметит свой юбилей. Впереди у завода новые горизонты, и, как принято в УНКОМТЕХ, грандиозные планы и опережающие темпы их внедрения. Для новых побед у АО «Кирскабель» есть главное – вдохновленный профессиональный коллектив, готовый к новым достижениям, мощные производственные ресурсы и любовь к своему делу.

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*Отвечая на потребности рынка, УНКОМТЕХ ведет активную работу по реверс-инжинирингу. На базе холдинга создано инжиниринговое подразделение ООО «Ункомтех Инжиниринг». Основная задача инженеров компании состоит в разработке новых видов КПП. Но также, в связи с принятием курса на импортозамещение В 2014 году, здесь был разработан широкий перечень продукции, замещающей собой кабели иностранных производителей: Südkabel, Demirer, Prysmian, Nexans, ZTT, Belden, Unitronic, Tendor, Helukabel, TKD и многих других.

Текст: Вероника Федорова