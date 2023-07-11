 

Балаковскому проекту АО "Апатит" одобрили СПИК 2.0.

11 июля 2023, 16:15 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минпромторг России

Межведомственная комиссия по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов для отраслей промышленности одобрила заявку АО «Апатит» на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по проекту, связанному с программой развития Балаковского филиала компании в Саратовской области.

В рамках специнвестконтракта планируется разработка и внедрение гибкой схемы производства минеральных удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK (моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения). Современная технология позволит получать широкий ассортимент сложных удобрений с различным соотношением и содержанием питательных компонентов, повысить производительность.

«За счет внедрения технологии - за период действия СПИК 2.0 (15 лет) - планируется суммарно увеличить объем выпуска удобрений более чем на 8 млн тонн. Выпускаемые комплексные удобрения будут преимущественно ориентированы на приоритетный внутренний рынок»,

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей. Предприятие сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество в соответствии с законодательством РФ и Саратовской области.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СПИК, ГОСПОДДЕРЖКА

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